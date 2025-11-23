Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 23 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Companhia aérea Iberia denuncia ataque a base de dados

23 nov, 2025 - 14:31 • Lusa

Ataque não comprometeu a segurança dos voos, garante a companhia. Alguns dados pessoais de clientes foram revelados.

A+ / A-

A Iberia denunciou à Unidade Central Operacional da Guarda Civil (UCO), à Agência de Proteção de Dados e ao Instituto Nacional de Cibersegurança (INCIBE) o acesso externo não autorizado a uma base de dados, que não comprometeu a segurança dos voos.

Segundo um porta-voz da companhia aérea, citado pela Efe, trata-se de um repositório de comunicação hospedado e administrado por terceiros, e as informações contidas nesse sistema de troca de informações são "limitadas e não operacionais", embora alguns dados pessoais de clientes tenham sido obtidos.

A informação extraída contém nomes, apelidos e endereços de 'email' e, em menor medida, telefones e números de afiliação ao Iberia Club, embora a mesma fonte esclareça que não foram obtidos "dados completos e utilizáveis de meios de pagamento nem chaves de acesso às contas da Iberia".

Embora alguns códigos de reserva tenham sido extraídos para voos futuros, não há evidências no momento de que alguma atividade fraudulenta tenha sido realizada com eles.

A companhia aérea entrou em contacto com os clientes afetados e tomou medidas de segurança adicionais, incluindo um fator duplo para que apenas os clientes possam gerir as suas reservas.

A Iberia lamenta os transtornos que este ataque possa causar aos seus clientes e ativou um número de telefone gratuito (900111500) para que estes comuniquem qualquer incidente, suspeita ou anomalia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 23 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?