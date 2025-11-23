Companhia aérea Iberia denuncia ataque a base de dados

A Iberia denunciou à Unidade Central Operacional da Guarda Civil (UCO), à Agência de Proteção de Dados e ao Instituto Nacional de Cibersegurança (INCIBE) o acesso externo não autorizado a uma base de dados, que não comprometeu a segurança dos voos.

Segundo um porta-voz da companhia aérea, citado pela Efe, trata-se de um repositório de comunicação hospedado e administrado por terceiros, e as informações contidas nesse sistema de troca de informações são "limitadas e não operacionais", embora alguns dados pessoais de clientes tenham sido obtidos.

A informação extraída contém nomes, apelidos e endereços de 'email' e, em menor medida, telefones e números de afiliação ao Iberia Club, embora a mesma fonte esclareça que não foram obtidos "dados completos e utilizáveis de meios de pagamento nem chaves de acesso às contas da Iberia".

Embora alguns códigos de reserva tenham sido extraídos para voos futuros, não há evidências no momento de que alguma atividade fraudulenta tenha sido realizada com eles.

A companhia aérea entrou em contacto com os clientes afetados e tomou medidas de segurança adicionais, incluindo um fator duplo para que apenas os clientes possam gerir as suas reservas.

A Iberia lamenta os transtornos que este ataque possa causar aos seus clientes e ativou um número de telefone gratuito (900111500) para que estes comuniquem qualquer incidente, suspeita ou anomalia.