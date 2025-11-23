EUA consideram "mudanças" no acordo de paz da Ucrânia, Europa apresenta plano alternativo

23 nov, 2025 - 19:38 • Diogo Camilo
Os Estados Unidos estão a fazer "alterações" ao plano de paz para a Ucrânia divulgado na semana passada, com o chefe de diplomacia norte-americano a dizer que a reunião a decorrer em Genebra, na Suíça, foi "a melhor até agora".
Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, falou em conferência de imprensa no final do encontro entre delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia. Sem adiantar pormenores, falou em "mudanças" ao acordo de 28 pontos enviado a Kiev e Moscovo e avançou que novas atualizações seriam dadas ainda durante a noite deste domingo.
Está agora em curso uma segundo reunião da delegação ucraniana depois de um primeiro contacto "muito positivo", como descreveu o representante ucraniano, que refere que o encontro vai dar continuidade "ao "trabalho em propostas conjuntas com o envolvimento de nossos parceiros europeus".
Em publicação nas redes sociais, Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano, agradeceu aos Estados Unidos e ao presidente Donald Trump "pelo seu compromisso em trazer a paz".
Antes de Yermak, o próprio Zelenksy mostrou-se "grato" aos Estados Unidos e a Donald Trump pelos esforços em tentar alcançar um acordo de paz.
Segundo o The Guardian, o acordo de paz proposto por países europeus rejeita alguns dos pontos pró-Rússia da proposta inicial dos Estados Unidos, elaborado pelo enviado especial de Trump, Steve Witkoff, em colaboração com Kirill Dmitriev, enviado de Vladimir Putin.
No documento, as negociações sobre o território devem ocorrer após um cessar-fogo ser acordado e devem começar na atual linha da frente. O texto refere que tanto Rússia como Ucrânia devem concordar em como a trégua será monitorizada, “sob supervisão dos EUA”.
Ao contrário do acordo original, o texto alternativo redigido por europeus não exige a retirada de Kiev das cidades que controla a leste da região do Donbass, nem descarta a adesão da Ucrânia à NATO.
Entre as propostas está também a entrega pela Rússia da central nuclear ocupada em Zaporíjia à Agência Internacional de Energia Atómica, que dividiria a energia em partes iguais entre Moscovo e Kiev. O exército ucraniano fica ainda com um limite máximo de 800 mil soldados em tempos de paz, mais 200 mil do que o previsto pelos Estados Unidos.