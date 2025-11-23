EUA consideram "mudanças" no acordo de paz da Ucrânia, Europa apresenta plano alternativo

Os Estados Unidos estão a fazer "alterações" ao plano de paz para a Ucrânia divulgado na semana passada, com o chefe de diplomacia norte-americano a dizer que a reunião a decorrer em Genebra, na Suíça, foi "a melhor até agora". Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, falou em conferência de imprensa no final do encontro entre delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia. Sem adiantar pormenores, falou em "mudanças" ao acordo de 28 pontos enviado a Kiev e Moscovo e avançou que novas atualizações seriam dadas ainda durante a noite deste domingo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Está agora em curso uma segundo reunião da delegação ucraniana depois de um primeiro contacto "muito positivo", como descreveu o representante ucraniano, que refere que o encontro vai dar continuidade "ao "trabalho em propostas conjuntas com o envolvimento de nossos parceiros europeus". Em publicação nas redes sociais, Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano, agradeceu aos Estados Unidos e ao presidente Donald Trump "pelo seu compromisso em trazer a paz". Antes de Yermak, o próprio Zelenksy mostrou-se "grato" aos Estados Unidos e a Donald Trump pelos esforços em tentar alcançar um acordo de paz.