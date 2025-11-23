Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

EUA e Ucrânia estão a combinar visita de Zelensky à Casa Branca

23 nov, 2025 - 22:25 • Diogo Camilo

Enquanto são discutidos os pormenores de um acordo de paz da Ucrânia com a Rússia em Genebra, delegações esperam que os dois presidentes discutam as questões mais sensíveis da proposta de 28 pontos apresentada pelos Estados Unidos em Washington.

A+ / A-

As delegações de Estados Unidos e Ucrânia estão a discutir uma nova visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Washington já nesta semana, para a negociação de um acordo de paz com Donald Trump.

A notícia é avançada pela agência Reuters, que cita duas fontes próximas, com uma delas a acrescentar que a ideia do encontro é que Trump e Zelensky discutam as questões mais sensíveis da proposta de 28 pontos apresentada pelos Estados Unidos, especialmente a questão da concessão de territórios ucranianos à Rússia.

Para já, não há ainda data confirmada, mas os dois países estão ainda reunidos em Genebra, na Suíça, onde têm decorrido trabalhos de discussão para um acordo de paz com a Rússia.

Zelensky não esteve nas negociações este domingo, mas falou sobre os esforços ucranianos e em "estar grato" pela ajuda norte-americana e pessoalmente de Donald Trump.

Na sua mensagem diária, o chefe de Estado ucraniano afirmou que o país "jamais será um obstáculo à paz".

"A prioridade número 1 é uma paz sólida, a garantia de segurança, o respeito pelo nosso povo e o respeito por todos aqueles que deram a vida defendendo a Ucrânia da agressão russa", afirmou Zelensky.

As declarações do presidente da Ucrânia surgem após uma primeira reunião entre Washington e Kiev, que ambos os lados definiram como "muito produtiva".

Sem adiantar pormenores, Marco Rubio falou em "mudanças" ao acordo de 28 pontos enviado a Kiev e Moscovo e avançou que novas atualizações seriam dadas ainda durante a noite deste domingo.

Em publicação nas redes sociais, Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano, agradeceu aos Estados Unidos e ao presidente Donald Trump "pelo seu compromisso em trazer a paz".

EUA consideram "mudanças" no acordo de paz da Ucrânia, Europa apresenta plano alternativo

Guerra na Ucrânia

EUA consideram "mudanças" no acordo de paz da Ucrânia, Europa apresenta plano alternativo

Delegação norte-americana diz que reunião na Suíça(...)

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?