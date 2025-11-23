EUA e Ucrânia estão a combinar visita de Zelensky à Casa Branca

23 nov, 2025 - 22:25 • Diogo Camilo
As delegações de Estados Unidos e Ucrânia estão a discutir uma nova visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Washington já nesta semana, para a negociação de um acordo de paz com Donald Trump.
A notícia é avançada pela agência Reuters, que cita duas fontes próximas, com uma delas a acrescentar que a ideia do encontro é que Trump e Zelensky discutam as questões mais sensíveis da proposta de 28 pontos apresentada pelos Estados Unidos, especialmente a questão da concessão de territórios ucranianos à Rússia.
Para já, não há ainda data confirmada, mas os dois países estão ainda reunidos em Genebra, na Suíça, onde têm decorrido trabalhos de discussão para um acordo de paz com a Rússia.
Zelensky não esteve nas negociações este domingo, mas falou sobre os esforços ucranianos e em "estar grato" pela ajuda norte-americana e pessoalmente de Donald Trump.
Na sua mensagem diária, o chefe de Estado ucraniano afirmou que o país "jamais será um obstáculo à paz".
"A prioridade número 1 é uma paz sólida, a garantia de segurança, o respeito pelo nosso povo e o respeito por todos aqueles que deram a vida defendendo a Ucrânia da agressão russa", afirmou Zelensky.
As declarações do presidente da Ucrânia surgem após uma primeira reunião entre Washington e Kiev, que ambos os lados definiram como "muito produtiva".
Sem adiantar pormenores, Marco Rubio falou em "mudanças" ao acordo de 28 pontos enviado a Kiev e Moscovo e avançou que novas atualizações seriam dadas ainda durante a noite deste domingo.
Em publicação nas redes sociais, Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano, agradeceu aos Estados Unidos e ao presidente Donald Trump "pelo seu compromisso em trazer a paz".
Guerra na Ucrânia
