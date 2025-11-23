Exército israelita mata comandante do Hamas em Gaza

O exército israelita afirmou este domingo ter matado um comandante local do Hamas em Gaza, enquanto Israel e o grupo militante palestiniano continuam a trocar acusações de violação do cessar-fogo.

A publicação identificou o comandante como Alaa Al-Hadidi, chefe de abastecimentos no quartel-general de produção do Hamas. Segundo a publicação, foi morto num dos ataques ocorridos na Faixa de Gaza no sábado.

O Hamas não divulgou um comunicado sobre a morte do comandante.

No sábado, o exército israelita realizou ataques aéreos em Gaza, que, segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, foram uma resposta ao envio de um combatente do Hamas para o território controlado por Israel. Cinco membros importantes do Hamas foram mortos, afirmou no sábado. As autoridades de saúde de Gaza informaram que pelo menos 20 palestinianos foram mortos nos ataques israelitas.