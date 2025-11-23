Israel ataca Hezbollah em Beirute sem notificar EUA

23 nov, 2025 - 13:55 • Reuters
O exército israelita afirmou este domingo ter atingido um militante do grupo libanês Hezbollah, alinhado com o Irão, nos subúrbios do sul da capital Beirute.
O ataque atingiu uma via principal nos subúrbios do sul de Beirute, onde os habitantes locais disseram à Reuters ter ouvido o rugido de aviões de guerra antes da explosão.
Os moradores saíram a correr dos seus edifícios com medo de novos ataques, disse um repórter da Reuters na região.
Pelo menos duas dezenas de pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região, disseram fontes médicas.
Não houve comentários imediatos do Hezbollah ou do Ministério da Saúde do Líbano.
Um alto funcionário norte-americano afirmou que Israel não notificou os Estados Unidos da América com antecedência sobre o ataque contra um militante do Hezbollah num subúrbio de Beirute, informou uma repórter da Axios numa publicação no domingo.
O responsável disse que o governo foi informado imediatamente após o ataque e um segundo alto funcionário norte-americano afirmou que os EUA sabiam há dias que Israel planeava intensificar os ataques no Líbano, segundo a publicação.
O exército israelita afirmou este domingo ter atingido um militante do grupo libanês Hezbollah, alinhado com o Irão, nos subúrbios do sul da capital Beirute.
O ataque atingiu uma via principal nos subúrbios do sul de Beirute, onde os habitantes locais disseram à Reuters ter ouvido o rugido de aviões de guerra antes da explosão.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse ao seu gabinete na manhã de domingo, antes do ataque, que Israel continuaria a combater o "terrorismo" em várias frentes.
"Continuaremos a fazer tudo o que for necessário para impedir que o Hezbollah restabeleça a sua capacidade de nos ameaçar", afirmou.
Em novembro, Israel intensificou os ataques aéreos no sul do Líbano, dando continuidade a uma campanha de ataques quase diários, que, segundo o país, visa impedir uma retoma militar do Hezbollah na região fronteiriça.
Israel acusa o Hezbollah de tentar rearmar-se desde o cessar-fogo apoiado pelos EUA no ano passado. O grupo afirma ter cumprido as exigências para terminar a sua presença militar na região da fronteira com Israel e para que o exército libanês se mobilizasse para lá.