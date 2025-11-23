Lula defende reforço da cooperação entre Brasil, Índia e África do Sul

O Presidente brasileiro defendeu este domingo, à margem da cimeira do G20 em Joanesburgo, o reforço da cooperação entre o seu país, a Índia e a África do Sul em benefício do Sul Global.

Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e com o seu homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa, no Fórum Índia-Brasil-África do Sul (IBSA), um encontro que descreveu como "um passo fundamental para revitalizar a coordenação trilateral".

"O IBSA foi criado como um importante fórum de coordenação para três grandes democracias e economias do Sul Global. A Índia, o Brasil e a África do Sul partilham o compromisso de conciliar os valores da soberania e da autonomia com a busca do desenvolvimento e a defesa da democracia e dos direitos humanos", enfatizou Lula numa mensagem publicada na rede social X.

"Esta capacidade, que falta no mundo atual, é a marca do IBSA e o nosso maior contributo para a ordem internacional. Partilhamos muitas causas e temos muito para dizer ao mundo", afirmou o Presidente brasileiro.

Lula da Silva realçou que "defender a agenda multilateral da saúde e o debate sobre o acesso a medicamentos, vacinas e suprimentos é um caminho que o IBSA deve explorar".

"Os nossos países são fundamentais para a construção de um sistema de governação justo, democrático e funcional, assim como para o acesso aos dados. Estamos em condições de estar na vanguarda da governação global da inteligência artificial", sublinhou.

O Presidente brasileiro observou ainda que o compromisso do IBSA com a cooperação Sul-Sul "continua em vigor".

O Fórum de Diálogo do IBSA é uma plataforma trilateral fundada em 2003 que reúne a Índia, o Brasil e a África do Sul --- as três grandes democracias e economias emergentes da Ásia, América do Sul e África.

Estes países partilham objetivos comuns de desenvolvimento e a diversidade das suas sociedades pluralistas, multiculturais, multiétnicas, multilingues e multirreligiosas.