ONG católica FEC “frustrada e desiludida” com resultados da COP30

Catarina António, gestora de projetos da FEC - Fundação Fé e Cooperação, afirma que a vibração da sociedade civil durante a COP30 não se traduziu em avanços suficientes para responder às necessidades dos países mais pobres e dos povos mais vulneráveis aos efeitos dos eventos climáticos extremos.

Em entrevista à Renascença, a representante desta organização católica na COP30 sublinha que o financiamento climático deve alocar novos recursos e não pode retirar dinheiro aos dinheiros da cooperação.

Como olham em retrospetiva para a COP30?

Olhamos com um pouco de desilusão, porque esta era a COP que se dizia a “COP da verdade”, a “COP da implementação”. E o acordo a que se chegou, não o é. Apesar de ser positivo que ele exista, o acordo é total e claramente insuficiente face à urgência climática.

Fizeram-se alguns avanços, não podemos negar isso, mas que depois não se concretizam. Os próprios verbos utilizados [no acordo] não impelem à ação. É um sentimento de ‘frustração’, porque esperávamos muito mais desta COP.

O que é que vos desiludiu mais nesta conferência?

A maior desilusão é a questão da retirada do roteiro para a eliminação dos combustíveis fósseis do acordo. Esta é uma urgência, algo que já deveria estar em curso. A presidência brasileira assumiu a coordenação de planos paralelos, mas eliminar na totalidade o roteiro do acordo é muito negativo.

A aprovação do Mecanismo de Transição Justa ( BAM – Mecanismo de Acção de Belém) é ponto mais positivo?

Não diria que é a melhor notícia, mas é um ponto positivo que temos de realçar. Há a criação deste mecanismo próprio, mas ao mesmo tempo os verbos que são utilizados não levam à concretização. Falta definir metas claras. Falta definir que existe um financiamento garantido e que a aplicação tem de ser vinculativa. E é algo que não vai começar já, não é imediato.

Como é que as decisões da COP 30 – uma COP climática – se ligam às questões do desenvolvimento trabalhadas pela FEC?

Isso está muito ligado aos entraves que isto coloca ao desenvolvimento e à cooperação.

Mais uma vez, os países mais pobres são prejudicados, não veem as suas reivindicações resolvidas. Tivemos mais uma COP que criou quase uma perceção de um impasse político, mas que não tem em vista o desenvolvimento das comunidades.

Há algo positivo ligada ao fato de a COP32 ser na Etiópia. Será em África e pode ser um pequeno passo, mas a verdade é que isto tem impacto na vida das pessoas e nos direitos que lhes estão a ser negados, sem haver soluções.

Não se fala de perdas e danos, não se fala de perdão da dívida e isso era o mais urgente: dar soluções concretas às pessoas e às populações.

Sobre o financiamento aos países mais pobres, as medidas tomadas são do vosso agrado?

Ao nível do financiamento climático, era preciso haver uma implementação imediata. Fala-se de uma triplicação que já se discute há muitos anos. Aqui aumentaram os prazos de 2030 para 2035 e os valores continuam a ser muito abaixo daquilo que seria necessário.

Nós já vimos a apelar há algum tempo que o financiamento climático não retire financiamento ao desenvolvimento. Não se deve retirar de um lado para colocar no outro, mas alocar recursos próprios, que tenham muito maior detalhe e uma maior transparência à área climática sem retirar da área do desenvolvimento. É o que tem vindo a acontecer nos últimos anos e que certamente continuará a acontecer depois deste acordo.

Este ‘mutirão’ da COP30 trouxe muitos discursos, trouxe muitas palavras de motivação, mas depois na verdade não houve aqui uma ambição política real.

No vosso comunicado colocam o foco na necessidade de transparência no financiamento. Em que medida?

Há sempre dúvidas sobre a transparência quando continuamos a ver que os recursos não são alocados onde são mais necessários. Estas disparidades que às vezes existem no financiamento implicam fluxos financeiros que não são claros. Não há detalhe, não há relatórios detalhados e seria por isso uma questão mais urgente de se resolver para que seja de facto um financiamento transparente e mais robusto.

O que pensam do “Plano de Acção de Género” que foi aprovado?

Aqui perdeu-se demasiado tempo a discutir questões de linguagem e não se focou no essencial. É urgente que a questão do género não seja uma questão política, mas sim uma questão de direitos humanos.

Vemos cada vez mais as mulheres a serem afetadas por estas questões climáticas e não há soluções. Perdeu-se muito tempo a discutir preciosismos em vez de discutir os direitos humanos e o desenvolvimento das populações.

Foi uma conferência com forte participação de católicos, sobretudo da América do Sul.

Estive na COP em que se assinou o Acordo de Paris, depois estive em Glasgow e não me lembro de ver uma mobilização tão grande da Igreja Católica como vi aqui. É importante notar a declaração que o movimento Laudato Si publicou, que é assinada por muitos bispos dos mais diversos pontos do mundo, organizações e pessoas singulares, que faz um compromisso e se decide avançar enquanto Igreja.

A Igreja tem um papel muito importante nos direitos humanos e no cuidado das pessoas e do planeta. Já o saudoso Papa Francisco falava disso na Laudato Si e agora o nosso Papa Leão XIV também já lançou os seus apelos para que não nos esqueçamos desta urgência climática e que coloquemos também isto no foco do nosso trabalho.

A FEC, enquanto organização católica não governamental para o desenvolvimento, vai continuar empenhada no desenvolvimento das populações. Vai continuar a trabalhar a questão das alterações climáticas, a insistir na revisão do texto e da implementação de tudo aquilo que se vai decidir nestas COP. E vai continuar a insistir também na questão do perdão da dívida, porque são dívidas impagáveis e nós continuaremos empenhados nisso. Esse é também o foco do nosso trabalho - trabalhar numa coerência das políticas para o desenvolvimento, para que as nossas sociedades sejam mais conscientes e mais proativas.

Um exemplo para a Igreja em Portugal e na Europa?

Vimos aqui representantes da Igreja de todo o mundo. Portugal também esteve aqui, nós também representamos a Igreja como ONG católica. Também estiveram alguns padres portugueses, que apesar de não estarem a viver em Portugal, estão também ligados à Igreja portuguesa. Precisamos de trazer isto para o nosso dia-a-dia e também para o centro da nossa reflexão. Esta é uma causa de todos, não dos católicos ou das outras religiões ou das ONG ou dos governos. É uma causa de todos, porque, só tendo este planeta, são vidas que estão em jogo cada vez que descuramos a nossa ação.

Como viu a massiva participação de povos indígenas na COP 30?

Levo a lição de que, independentemente de sermos indígenas ou de outras etnias, somos todos seres humanos. O impacto de ser aqui na Amazónia foi muito importante. Vou mesmo impressionada com a mobilização da população indígena. O mundo está a atacar a casa deles, eles são muito prejudicados por estas questões de alterações climáticas, pelos desmatamentos constantes, por todos os ataques estão a acontecer. E ainda assim viu-se uma mobilização absolutamente incrível.

Ao nível da sociedade civil - em que os indígenas se incluem - foi a maior presença de sempre e gostava mesmo de levar daqui a sensação de que eles tinham sido ouvidos. Infelizmente não vou com essa opinião, mas vou impressionada com a resiliência e com a capacidade de se fazer ouvir que esta população nos mostrou nesta COP.