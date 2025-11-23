Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guiné-Bissau

Resultados provisórios das eleições na Guiné-Bissau conhecidos até quinta-feira

23 nov, 2025 - 23:02 • Eva Massy, enviada especial à Guiné-Bissau e Lusa

Eleitores guineenses votaram este domingo no próximo Presidente da República e nos 102 deputados do Parlamento, que está suspenso há dois anos. Umaro Sissoco Embaló vai tentar a reeleição, numa votação marcada pela ausência do histórico PAIGC.

A+ / A-

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau anunciou este domingo que os resultados provisórios das eleições presidenciais e legislativas deste domingo "poderão ser divulgados até quinta-feira", dia 27 de novembro.

Em conferência de imprensa do secretário executivo da CNE, Idiça Djalo, divulgada por alguns órgãos de comunicação social guineenses, o responsável pediu a todos os atores políticos, à comunicação social e outras organizações que se "abstenham de divulgar os resultados eleitorais" por esta ser competência reservada "exclusivamente à Comissão Nacional de Eleições".

Este domingo foram chamados a votos mais de 966 mil eleitores para escolherem o próximo Presidente da República e os 102 deputados do Parlamento, que está suspenso há dois anos, depois de ter sido dissolvido em 2023 após uma alegada tentativa de golpe de Estado.

Para as eleições presidenciais há 12 candidatos, entre eles o chefe de Estado cessante, Umaro Sissoco Embaló.

Inicialmente previstas para 2024 e adiadas pelo presidente por “motivos de segurança”, as eleições ficam também marcadas pela ausência inédita do PAIGC - o partido histórico da independência e da democratização -, afastado do processo por decisão do Supremo Tribunal de Justiça.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?