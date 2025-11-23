Resultados provisórios das eleições na Guiné-Bissau conhecidos até quinta-feira

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau anunciou este domingo que os resultados provisórios das eleições presidenciais e legislativas deste domingo "poderão ser divulgados até quinta-feira", dia 27 de novembro.

Em conferência de imprensa do secretário executivo da CNE, Idiça Djalo, divulgada por alguns órgãos de comunicação social guineenses, o responsável pediu a todos os atores políticos, à comunicação social e outras organizações que se "abstenham de divulgar os resultados eleitorais" por esta ser competência reservada "exclusivamente à Comissão Nacional de Eleições".

Este domingo foram chamados a votos mais de 966 mil eleitores para escolherem o próximo Presidente da República e os 102 deputados do Parlamento, que está suspenso há dois anos, depois de ter sido dissolvido em 2023 após uma alegada tentativa de golpe de Estado.

Para as eleições presidenciais há 12 candidatos, entre eles o chefe de Estado cessante, Umaro Sissoco Embaló.

Inicialmente previstas para 2024 e adiadas pelo presidente por “motivos de segurança”, as eleições ficam também marcadas pela ausência inédita do PAIGC - o partido histórico da independência e da democratização -, afastado do processo por decisão do Supremo Tribunal de Justiça.