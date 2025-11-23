Ouvir
Guerra na Ucrânia

Reunião entre EUA e Ucrânia foi "altamente produtiva" e com "progressos significativos"

23 nov, 2025 - 23:38 • Diogo Camilo

Encontro em Genebra estabelece que um acordo futuro para a paz da Ucrânia, que será discutido entre Zelensky e Trump, terá de "respeitar integralmente a soberania da Ucrânia".

Umas negociações "construtivas, focadas, respeitosas", que relembraram o "compromisso partilhado" em alcançar uma "paz justa e duradoura". Foi assim que a Casa Branca descreve os encontros deste domingos entre as delegações de Estados Unidos e Ucrânia em Genebra para discutir o acordo de paz em solo ucraniano com a Rússia.

Em comunicado conjunto partilhado na página da Casa Branca, a reunião é descrita como "altamente produtiva", com "progressos significativos", mas ainda sem um acordo final. Para já, está estabelecido que um acordo futuro terá de "respeitar integralmente a soberania da Ucrânia".

"As negociações demonstraram progressos significativos no sentido de alinhar posições e identificar os próximos passos. Reafirmaram que qualquer acordo futuro deve respeitar integralmente a soberania da Ucrânia e garantir uma paz justa e sustentável. Como resultado das discussões, as partes elaboraram um quadro de paz", refere a nota.

EUA consideram "mudanças" no acordo de paz da Ucrânia, Europa apresenta plano alternativo

Guerra na Ucrânia

EUA consideram "mudanças" no acordo de paz da Ucrânia, Europa apresenta plano alternativo

Delegação norte-americana diz que reunião na Suíça(...)

Washington refere ainda que a delegação ucraniana "reafirmou a sua gratidão para com os Estados Unidos e, pessoalmente, Donald Trump" pelos seus "esforços incansáveis" para terminar a guerra na Ucrânia.

O diálogo entre EUA e Ucrânia continua nos próximos dias, com Washington e Kiev a referirem que as decisões finais serão tomadas entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Na noite deste domingo, a agência Reuters avançou que estaria a ser agendada uma visita do presidente ucraniano à Casa Branca ainda esta semana.

EUA e Ucrânia estão a combinar visita de Zelensky à Casa Branca

Guerra na Ucrânia

EUA e Ucrânia estão a combinar visita de Zelensky à Casa Branca

Enquanto são discutidos os pormenores de um acordo(...)

Antes da segunda reunião deste domingo entre EUA e Ucrânia, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio já tinha dito que a reunião na Suíça com representantes ucranianos tinha sido "a melhor até agora".

Ao mesmo tempo, representantes da União Europeia elaboraram um plano alternativo que elimina alguns dos pontos pró-Rússia da proposta inicial dos Estados Unidos.

