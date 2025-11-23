Reunião entre EUA e Ucrânia foi "altamente produtiva" e com "progressos significativos"

23 nov, 2025 - 23:38 • Diogo Camilo
Umas negociações "construtivas, focadas, respeitosas", que relembraram o "compromisso partilhado" em alcançar uma "paz justa e duradoura". Foi assim que a Casa Branca descreve os encontros deste domingos entre as delegações de Estados Unidos e Ucrânia em Genebra para discutir o acordo de paz em solo ucraniano com a Rússia.
Em comunicado conjunto partilhado na página da Casa Branca, a reunião é descrita como "altamente produtiva", com "progressos significativos", mas ainda sem um acordo final. Para já, está estabelecido que um acordo futuro terá de "respeitar integralmente a soberania da Ucrânia".
"As negociações demonstraram progressos significativos no sentido de alinhar posições e identificar os próximos passos. Reafirmaram que qualquer acordo futuro deve respeitar integralmente a soberania da Ucrânia e garantir uma paz justa e sustentável. Como resultado das discussões, as partes elaboraram um quadro de paz", refere a nota.
Washington refere ainda que a delegação ucraniana "reafirmou a sua gratidão para com os Estados Unidos e, pessoalmente, Donald Trump" pelos seus "esforços incansáveis" para terminar a guerra na Ucrânia.
O diálogo entre EUA e Ucrânia continua nos próximos dias, com Washington e Kiev a referirem que as decisões finais serão tomadas entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Na noite deste domingo, a agência Reuters avançou que estaria a ser agendada uma visita do presidente ucraniano à Casa Branca ainda esta semana.
Antes da segunda reunião deste domingo entre EUA e Ucrânia, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio já tinha dito que a reunião na Suíça com representantes ucranianos tinha sido "a melhor até agora".
Ao mesmo tempo, representantes da União Europeia elaboraram um plano alternativo que elimina alguns dos pontos pró-Rússia da proposta inicial dos Estados Unidos.