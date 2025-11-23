"Todos precisamos de um resultado positivo". Delegação da Ucrânia inicia trabalhos em Genebra

A delegação da Ucrânia iniciou os seus trabalhos em Genebra para discutir o plano de paz proposto por Washington para a Ucrânia, disse no domingo o chefe da delegação, o chefe de gabinete presidencial Andriy Yermak.

"Em geral, está planeada uma série de reuniões em vários formatos para hoje. Continuamos a trabalhar juntos para alcançar uma paz sustentável e justa para a Ucrânia", disse Yermak.

"A próxima reunião será com a delegação dos EUA. Estamos muito construtivos".

Também o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse este domingo que as equipas ucraniana, norte-americana e europeia estão em contacto próximo nas negociações em Genebra e que espera que "haja um resultado".

"O derramamento de sangue deve ser interrompido e devemos garantir que a guerra nunca é reacendida. Aguardo os resultados das negociações de hoje e espero que todos os participantes sejam construtivos. Todos precisamos de um resultado positivo", disse Zelenskiy.

As autoridades europeias, ucranianas e norte-americanas reúnem-se em Genebra este domingo para discutir um projeto de plano apresentado por Washington para pôr fim à guerra na Ucrânia, depois de Kiev e os seus aliados terem manifestado alarme com a situação. O que consideraram grandes concessões à Rússia, o país agressor.

Na sexta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, tinha até quinta-feira para aprovar o plano de 28 pontos, que exige que a Ucrânia ceda território, aceite limites às suas forças armadas e renuncie às ambições de se juntar à NATO.

Para muitos ucranianos, incluindo os soldados que combatem na linha da frente, tais termos equivaleriam a capitulação após quase quatro anos de combates no conflito mais sangrento da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Desde o anúncio do plano, tem havido muita confusão sobre quem esteve envolvido na sua elaboração. Os aliados europeus disseram que não foram consultados.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, disse à emissora X que os aliados da Ucrânia estavam prontos para trabalhar no plano, mas acrescentou: "...antes de começarmos o nosso trabalho, seria bom saber com certeza quem é o autor do plano e onde foi criado."

Altos funcionários já em Genebra

Um responsável norte-americano afirmou que o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e o secretário de Estado, Marco Rubio, chegaram no domingo para as negociações sobre o fim da invasão russa em grande escala.

"Esperamos acertar os detalhes finais... para elaborar um acordo vantajoso para eles (Ucrânia)", disse o responsável norte-americano. "Nada será acordado até que os dois presidentes se encontrem", acrescentou, referindo-se a Trump e Zelensky.

Antes da partida de Rubio para Genebra, Trump afirmou que a sua atual proposta para o fim da guerra não é a final.

Um responsável norte-americano disse que haverá reuniões de coordenação na manhã de domingo, antes do início das negociações em Genebra. Haverá um dia inteiro de conversas em diferentes formatos entre as autoridades norte-americanas e ucranianas, acrescentou o responsável.

Antes do encontro em Genebra, houve também conversas positivas e construtivas entre as autoridades norte-americanas e ucranianas, disse o responsável, sob anonimato.

Um momento perigoso para a Ucrânia

O projeto de plano, que inclui muitas das principais exigências da Rússia e oferece apenas vagas garantias de "segurança robusta" à Ucrânia, surge num momento perigoso para o país.

A Rússia tem vindo a conquistar terreno ao longo da frente no leste e sul da Ucrânia, embora lentamente e, segundo as autoridades ocidentais e ucranianas, com um custo extremamente elevado em vidas perdidas.

O centro de transportes de Pokrovsk foi parcialmente tomado pelas forças russas e os comandantes ucranianos afirmam não ter soldados suficientes para impedir pequenas e persistentes incursões.

As instalações de energia e gás da Ucrânia foram alvo de ataques com drones e mísseis, deixando milhões de pessoas sem água, aquecimento e eletricidade durante horas, todos os dias.

O próprio Zelensky está sob pressão interna depois de ter vindo a público um grande escândalo de corrupção, envolvendo alguns dos seus ministros e pessoas do seu círculo próximo.

Kiev tinha-se animado nas últimas semanas depois de os Estados Unidos terem endurecido as sanções contra o setor petrolífero russo, a principal fonte de financiamento da guerra, enquanto os seus próprios ataques com drones e mísseis de longo alcance causaram danos consideráveis à indústria.

Mas a proposta de acordo de paz causou grande preocupação, pois parece devolver a vantagem diplomática a Moscovo. A Ucrânia depende fortemente da inteligência e do armamento dos EUA para sustentar a sua guerra contra a Rússia.

Europeus elaboram plano baseado em proposta dos EUA

Comboios de veículos diplomáticos circulavam por Genebra na manhã de domingo, enquanto as negociações estavam prestes a começar.

O secretário do Exército norte-americano, Daniel Driscoll, também esteve em Genebra para as negociações, enquanto a delegação ucraniana era liderada pelo chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak.

Yermak disse que a sua delegação se reuniu com os conselheiros de segurança nacional da Grã-Bretanha, França e Alemanha e que, em seguida, iria realizar conversações com os Estados Unidos.

"Continuamos a trabalhar juntos para alcançar uma paz sustentável e justa para a Ucrânia", disse em entrevista à emissora X.

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, afirmou que iria falar com Zelensky ainda no domingo sobre o plano de paz.

Os líderes europeus e de outros países ocidentais disseram no sábado que o plano de paz dos EUA, que endossa as principais exigências russas, era uma base para negociações para pôr fim à guerra, mas que precisava de "trabalho adicional", uma vez que procuram um acordo melhor para Kiev antes do prazo final de quinta-feira.

Uma fonte do Governo alemão disse que uma versão preliminar do plano de paz europeu, baseada na proposta dos EUA, foi enviada para o Reino Unido.