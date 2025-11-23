Trump critica "liderança" da Ucrânia e acusa Europa de continuar "a comprar petróleo à Rússia"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse no domingo que a Ucrânia não mostrou gratidão pelos esforços norte-americanos relacionados com a guerra com a Rússia, mesmo com o fluxo contínuo de armas norte-americanas e a Europa a comprar petróleo russo.

"A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é violenta e terrível e, com uma liderança forte e adequada dos EUA e da Ucrânia, jamais teria acontecido", começa por dizer Trump na sua rede social, o Truth Social.

Passando em revista o caminho até ao seu segundo mandato, Trump volta a repetir que as eleições presidenciais de 2020 nos EUA foram "fraudulentas e roubadas" e que, se ele tivesse sido Presidente e não Biden, "não haveria guerra entre a Ucrânia e a Rússia". "Putin nunca teria atacado! Foi só quando viu o Joe Biden em ação que disse: 'Agora é a minha oportunidade!'. O resto é história", defende o republicano.

"Herdei uma guerra que nunca deveria ter acontecido, uma guerra que é uma derrota para todos, especialmente para os milhões de pessoas que morreram desnecessariamente", continua Trump, criticando Zelensky e a União Europeia.

"A 'liderança da Ucrânia não demonstrou qualquer gratidão pelos nossos esforços e a Europa continua a comprar petróleo à Rússia", remata, lamentando "todas as vidas perdidas nesta catástrofe humana".

A mensagem de Trump é publicada numa altura em que as autoridades norte-americanas, ucranianas e europeias estão reunidas em Genebra para discutir um projeto de plano de paz, apresentado por Washington, para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.