Ucrânia ataca central de energia e aquecimento na região de Moscovo

A Ucrânia atacou uma central de energia e aquecimento na região de Moscovo este domingo com drones, provocando um grande incêndio e cortando o aquecimento a milhares de pessoas, num dos maiores ataques de Kiev até à data contra uma central eléctrica no interior da Rússia.

No quarto ano do conflito europeu mais mortífero desde a Segunda Guerra Mundial, a Rússia tem bombardeado as infra-estruturas de electricidade e aquecimento da Ucrânia, enquanto Kiev, até então, se concentrava principalmente em tentar destruir as refinarias de petróleo, os terminais de petróleo bruto e os oleodutos russos.

Mas, na madrugada de domingo, drones ucranianos atingiram a Central Termoelétrica de Shatura, a cerca de 120 km (75 milhas) a leste do Kremlin, afirmou o governador da região de Moscovo, Andrei Vorobyov.

Imagens de vídeo no Telegram mostraram bolas de fogo e fumo negro a subir para o céu noturno a partir da central. A Reuters conseguiu confirmar a localização, embora não a data do vídeo.

"Alguns dos drones foram destruídos pelas forças de defesa aérea. Vários caíram no território da central. Um incêndio deflagrou nas instalações", disse Vorobyov.

Vorobyov afirmou que a energia de reserva foi acionada e que sistemas móveis de aquecimento estavam a ser enviados para a área, onde a temperatura estava próxima de zero graus.

"Estão a ser feitos todos os esforços para restabelecer o fornecimento de calor o mais rapidamente possível", disse Vorobyov. A cidade de Shatura tem uma população de cerca de 33.000 habitantes.

Um habitante local disse que não havia aquecimento. Três transformadores da central elétrica pegaram fogo, segundo o jornal Kommersant, que citou o Ministério das Situações de Emergência.

Não houve comentários imediatos da Ucrânia.

Nas últimas semanas e meses, registaram-se repetidos cortes de energia e aquecimento em partes da Ucrânia devido aos ataques russos. A Ucrânia tem tentado minar a economia de guerra da Rússia, visando as suas receitas petrolíferas.

A Ucrânia também atingiu algumas instalações de energia e aquecimento em regiões ucranianas controladas pelas forças russas e em regiões russas vizinhas da Ucrânia, mas até agora não causou grandes danos nas centrais de electricidade e aquecimento que abastecem Moscovo e na região circundante, que tem uma população de mais de 22 milhões de habitantes.

O Ministério da Defesa russo disse no domingo que abateu 75 drones ucranianos, incluindo 36 sobre o Mar Negro e vários sobre a região de Moscovo. O aeroporto de Vnukovo, na Rússia, suspendeu os voos no domingo durante cerca de uma hora antes de os retomar.

A central elétrica de Shatura, uma das mais antigas da Rússia, foi fundada sob o governo de Vladimir Lenine após a Revolução Bolchevique e, antigamente, funcionava com turfa. Atualmente, utiliza sobretudo gás natural.