Ucrânia. Erdogan diz que vai falar com Putin na segunda-feira

O Presidente turco, Tayyip Erdogan, disse que vai falar por telefone com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, na segunda-feira, para discutir os esforços de paz na Ucrânia, acrescentando que também lhe pedirá a retoma do acordo para a passagem segura de cereais através do Mar Negro.

A Turquia, membro da NATO, manteve relações cordiais com Kiev e Moscovo durante a guerra, prestando ajuda militar à Ucrânia, mas recusando-se a aderir às sanções ocidentais contra Moscovo. O país acolheu três rondas de conversações de paz entre as partes em conflito em Istambul e ofereceu-se para acolher uma reunião de líderes.

Numa conferência de imprensa realizada no domingo, após a cimeira do G20 na África do Sul, Erdogan afirmou que o acordo de cereais do Mar Negro de 2022, intermediado pela Turquia e pelas Nações Unidas, visava preparar o caminho para uma resolução pacífica da guerra na Ucrânia.

"Conseguimos avançar até certo ponto, mas não houve continuidade. Agora, durante as discussões que teremos amanhã, voltarei a perguntar ao senhor Putin sobre isso. Penso que seria muito benéfico se pudéssemos retomar este processo", disse.

Acrescentou que também iria discutir como "acabar com as mortes" durante a chamada e que iria partilhar com os líderes e aliados europeus e americanos os resultados da sua conversa com Putin.

Erdogan não comentou diretamente o plano de 28 pontos de Washington para pôr fim à guerra. Kiev e os seus aliados europeus manifestaram preocupação com o que consideram ser grandes concessões à Rússia, país agressor, enquanto as autoridades se reúnem em Genebra para discutir o assunto. A Iniciativa de Grãos do Mar Negro foi assinada em julho de 2022 para permitir a exportação segura de quase 33 milhões de toneladas métricas de grãos ucranianos através do Mar Negro, apesar da guerra.

A Rússia retirou-se do acordo em 2023, alegando que as suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes enfrentavam sérios obstáculos. Queixou-se também de restrições a pagamentos, logística e seguros como barreiras aos envios.

Na semana passada, Erdogan recebeu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, em Ancara e, no domingo, discutiu a guerra na Ucrânia com os líderes de França e Itália, segundo o seu gabinete.

Apelou a que todos os esforços diplomáticos sejam empregues para alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia, afirmando que o retomar das negociações em Istambul poderá contribuir para este esforço.