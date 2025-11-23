Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Ucrânia. Marco Rubio insiste que plano de Trump não é uma "lista de desejos" russa

23 nov, 2025 - 09:03 • Lusa

Secretário de Estado dos EUA negou as afirmações de três senadores norte-americanos. "A proposta de paz foi redigida pelos Estados Unidos", diz.

A+ / A-

O chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, insistiu este sábado que o plano de resolução do conflito na Ucrânia anunciado esta semana é dos Estados Unidos da América e não corresponde apenas às exigências da Rússia, como afirmaram senadores americanos.

O secretário de Estado dos Estados Unidos negou as afirmações de três senadores norte-americanos, segundo os quais Rubio lhes terá dito que o plano corresponde a uma "lista de desejos" russa e não é da autoria de Washington.

"A proposta de paz foi redigida pelos Estados Unidos", contestou o secretário de Estado na rede social X.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?