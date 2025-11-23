Ucrânia. Marco Rubio insiste que plano de Trump não é uma "lista de desejos" russa

23 nov, 2025 - 09:03 • Lusa
O chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, insistiu este sábado que o plano de resolução do conflito na Ucrânia anunciado esta semana é dos Estados Unidos da América e não corresponde apenas às exigências da Rússia, como afirmaram senadores americanos.
O secretário de Estado dos Estados Unidos negou as afirmações de três senadores norte-americanos, segundo os quais Rubio lhes terá dito que o plano corresponde a uma "lista de desejos" russa e não é da autoria de Washington.
"A proposta de paz foi redigida pelos Estados Unidos", contestou o secretário de Estado na rede social X.