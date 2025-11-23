Von der Leyen. "As fronteiras da Ucrânia não podem ser alteradas pela força"

A declaração de von der Leyen este domingo surge enquanto altos funcionários dos Estados Unidos, da Ucrânia e conselheiros de segurança nacional de França, do Reino Unido e da Alemanha realizam conversações em Genebra para discutir a proposta de Washington para pôr fim à guerra na Ucrânia.

"Qualquer plano de paz credível e sustentável deve, antes de mais, parar com as mortes e acabar com a guerra, sem lançar as sementes para um futuro conflito", disse ela em comunicado.

"Concordamos com os principais elementos necessários para uma paz justa e duradoura e para a soberania da Ucrânia. Permitam-me destacar três deles. Em primeiro lugar, as fronteiras não podem ser alteradas pela força", disse ela.

"Segundo, como nação soberana, não pode haver limitações às forças armadas da Ucrânia que deixem o país vulnerável a futuros ataques e, consequentemente, prejudiquem a segurança europeia", referiu o comunicado.

"Em terceiro lugar, a centralidade da União Europeia na garantia da paz para a Ucrânia deve ser plenamente respeitada. A Ucrânia deve ter a liberdade e o direito soberano de escolher o seu próprio destino. Escolheu um destino europeu", disse von der Leyen.

As autoridades europeias, ucranianas e norte-americanas reúnem-se em Genebra este domingo para discutir um projeto de plano apresentado por Washington para pôr fim à guerra na Ucrânia, depois de Kiev e os seus aliados terem manifestado alarme com a situação. O que consideraram grandes concessões à Rússia, o país agressor.