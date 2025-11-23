Zelensky: "A Ucrânia está grata aos Estados Unidos e pessoalmente a Trump"

Depois de Donald Trump ter acusado Volodymyr Zelensky de não mostrar "nenhuma gratidão" pelos esforços dos Estados Unidos em tentar alcançar um acordo de paz, o presidente ucraniano veio esclarecer que a Ucrânia "está grata" e que a ajuda norte-americana "tem salvado vidas ucranianas". "A Ucrânia está grata aos Estados Unidos, a cada norte-americano e pessoalmente a Donald Trump pela ajuda que - a começar pelos Javelins [mísseis anti-tanque] - tem salvado muitas vidas de ucranianos", escreveu o chefe de Estado, acrescentando que agradece a ajuda "de toda a gente na Europa, no G7 e no G20". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui "Estamos a trabalhar em cada ponto muito cuidadosamente, tomando passos rumo à paz. Tudo tem de correr bem para que possamos acabar com esta guerra e prevenir uma futura guerra", indica ainda Zelensky, que lembra a ocupação da Crimeia em 2014 e refere que a Rússia está a "tentar preservar a possibilidade de prolongar" a guerra.

Antes destas declaraçãoes, Zelensky admitiu este sábado que o plano americano para pôr fim à guerra com a Rússia poderia incluir as "perspetivas ucranianas", após reuniões na Suíça entre ucranianos, americanos e europeus. "Parece que as propostas americanas podem incluir uma série de elementos baseados nas perspetivas ucranianas e essenciais para os interesses nacionais da Ucrânia", escreveu Zelensky na rede social X. Este domingo estão a decorrer em Genebra discussões entre representantes dos Estados Unidos com responsáveis ucranianos e europeus, sobre o plano americano de 28 pontos apresentados pelo presidente norte-americano, que visa pôr fim a quase quatro anos de conflito provocado pela invasão russa.