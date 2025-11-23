Ouvir
Guerra na Ucrânia

Zelensky: "A Ucrânia está grata aos Estados Unidos e pessoalmente a Trump"

23 nov, 2025 - 16:33 • Diogo Camilo e Lusa

Presidente ucraniano responde ao presidente dos Estados Unidos, que o criticou por não mostrar gratidão pelos esforços norte-americanos relacionados com a guerra com a Rússia. Zelensky admitiu que plano americano pode incluir "interesses nacionais da Ucrânia".

Depois de Donald Trump ter acusado Volodymyr Zelensky de não mostrar "nenhuma gratidão" pelos esforços dos Estados Unidos em tentar alcançar um acordo de paz, o presidente ucraniano veio esclarecer que a Ucrânia "está grata" e que a ajuda norte-americana "tem salvado vidas ucranianas".

"A Ucrânia está grata aos Estados Unidos, a cada norte-americano e pessoalmente a Donald Trump pela ajuda que - a começar pelos Javelins [mísseis anti-tanque] - tem salvado muitas vidas de ucranianos", escreveu o chefe de Estado, acrescentando que agradece a ajuda "de toda a gente na Europa, no G7 e no G20".

"Estamos a trabalhar em cada ponto muito cuidadosamente, tomando passos rumo à paz. Tudo tem de correr bem para que possamos acabar com esta guerra e prevenir uma futura guerra", indica ainda Zelensky, que lembra a ocupação da Crimeia em 2014 e refere que a Rússia está a "tentar preservar a possibilidade de prolongar" a guerra.

Antes destas declaraçãoes, Zelensky admitiu este sábado que o plano americano para pôr fim à guerra com a Rússia poderia incluir as "perspetivas ucranianas", após reuniões na Suíça entre ucranianos, americanos e europeus.

"Parece que as propostas americanas podem incluir uma série de elementos baseados nas perspetivas ucranianas e essenciais para os interesses nacionais da Ucrânia", escreveu Zelensky na rede social X.

Este domingo estão a decorrer em Genebra discussões entre representantes dos Estados Unidos com responsáveis ucranianos e europeus, sobre o plano americano de 28 pontos apresentados pelo presidente norte-americano, que visa pôr fim a quase quatro anos de conflito provocado pela invasão russa.

Trump critica "liderança" da Ucrânia e acusa Europa de continuar "a comprar petróleo à Rússia"

Este domingo, Donald Trump criticou a liderança da Ucrânia que levou à guerra com a Rússia, repetindo que, se ele tivesse sido Presidente e não Biden, "não haveria guerra entre a Ucrânia e a Rússia".

"Herdei uma guerra que nunca deveria ter acontecido, uma guerra que é uma derrota para todos, especialmente para os milhões de pessoas que morreram desnecessariamente", escreveu na sua rede social, o Truth Social.

[artigo atualizado às 17h55 com novos comentários de Volodymyr Zelensky]

