Zelensky admite que plano americano pode incluir "perspetivas ucranianas"

23 nov, 2025 - 16:33 • Lusa
O presidente Volodymyr Zelensky admitiu este sábado que o plano americano para pôr fim à guerra com a Rússia poderia incluir as "perspetivas ucranianas", após reuniões na Suíça entre ucranianos, americanos e europeus.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"Parece que as propostas americanas podem incluir uma série de elementos baseados nas perspetivas ucranianas e essenciais para os interesses nacionais da Ucrânia", escreveu Zelensky na rede social X.
Este domingo estão a decorrer em Genebra discussões entre representantes dos Estados Unidos com responsáveis ucranianos e europeus, sobre o plano americano de 28 pontos apresentados pelo presidente norte-americano, que visa pôr fim a quase quatro anos de conflito provocado pela invasão russa.