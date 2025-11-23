Ouvir
Guerra na Ucrânia

Zelensky admite que plano americano pode incluir "perspetivas ucranianas"

23 nov, 2025 - 16:33 • Lusa

Estão a decorrer em Genebra discussões entre representantes dos EUA com responsáveis ucranianos e europeus, sobre o plano norte-americano de 28 pontos.

O presidente Volodymyr Zelensky admitiu este sábado que o plano americano para pôr fim à guerra com a Rússia poderia incluir as "perspetivas ucranianas", após reuniões na Suíça entre ucranianos, americanos e europeus.

"Parece que as propostas americanas podem incluir uma série de elementos baseados nas perspetivas ucranianas e essenciais para os interesses nacionais da Ucrânia", escreveu Zelensky na rede social X.

Este domingo estão a decorrer em Genebra discussões entre representantes dos Estados Unidos com responsáveis ucranianos e europeus, sobre o plano americano de 28 pontos apresentados pelo presidente norte-americano, que visa pôr fim a quase quatro anos de conflito provocado pela invasão russa.

