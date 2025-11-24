"Algo de bom pode estar a acontecer." EUA e Ucrânia trabalham num plano de paz “refinado”

A delegação ucraniana que esteve a negociar com responsáveis norte-americanos na Suíça regressava esta segunda-feira ao país para apresentar um relatório, segundo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Washington e Kiev anunciaram, num comunicado conjunto, que elaboraram um “quadro de paz refinado” após conversações realizadas no domingo, em Genebra. Embora não tenham sido divulgados detalhes, o diálogo foi recebido com cautela por alguns aliados da Ucrânia.

Os Estados Unidos e a Ucrânia procuraram esta segunda-feira reduzir as divergências num plano de paz para pôr fim à guerra com a Rússia, após concordarem em modificar uma proposta norte-americana que Kiev e os seus aliados europeus consideraram ser uma verdadeira lista de desejos do Kremlin.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, insinuou que poderia haver novos progressos.

“Será realmente possível que grandes avanços estejam a ser feitos nas Conversações de Paz entre a Rússia e a Ucrânia??? Não acreditem até ver, mas algo de bom pode estar a acontecer,” escreveu Trump na rede Truth Social.

EUA surpreenderam Kiev com um plano de paz de 28 pontos

Os EUA surpreenderam Kiev e os países europeus com um plano de paz de 28 pontos, apresentado na semana passada, em que davam à Ucrânia um curto prazo — até quinta-feira — para aceitá-lo.

A ofensiva diplomática repentina colocou pressão sobre a Ucrânia e Zelensky, que enfrenta o momento mais frágil desde o início da guerra, após um escândalo de corrupção que levou à demissão de dois ministros e face aos avanços russos no campo de batalha. Zelensky poderá ter dificuldade em convencer os ucranianos a aceitar um acordo que é visto como uma capitulação.

Depois das conversações de domingo, não foram divulgadas declarações sobre como o plano revisto abordaria questões sensíveis, como garantir a segurança da Ucrânia perante futuras ameaças russas, ou como financiar a reconstrução do país. Zelensky disse que as negociações continuam. O Kremlin afirmou que nada lhe foi transmitido oficialmente.

Plano de Trump "é, na prática, uma capitulação para a Ucrânia"

“Continuamos todos a trabalhar com os parceiros, especialmente os Estados Unidos, para encontrar compromissos que nos fortaleçam, e não nos enfraqueçam,” disse Zelensky por videoconferência, numa reunião paralela com aliados da Ucrânia na Suécia.

Zelensky afirmou que a Rússia deve pagar pela guerra e que uma decisão sobre a utilização de ativos russos congelados é crucial.

Trump, que regressou ao cargo prometendo acabar rapidamente com a guerra, reorientou a política norte-americana, afastando-se do apoio firme a Kiev e mostrando abertura a algumas justificações russas para a invasão de 2022. O Presidente dos EUA tem pressionado Zelensky para aceitar um acordo.

Zelensky poderá viajar aos Estados Unidos já esta semana para discutir os aspetos mais sensíveis do plano com Trump, segundo fontes da Reutres ligadas ao processo.

A proposta inicial dos EUA, com 28 pontos, apresentada na semana passada, pedia à Ucrânia que cedesse mais território, aceitasse limites ao seu exército e abandonasse as ambições de adesão à NATO — exigências russas que os ucranianos rejeitam há muito.

“O plano especial de Trump é, na prática, uma capitulação para a Ucrânia", disse Anzhelika Yurkevych, funcionária pública de 62 anos, em Kiev. “Penso que o povo ucraniano não vai concordar. Mesmo que assinem, é preciso implementar, e serão os ucranianos a fazê-lo. E não concordam.”

A segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, foi alvo de um ataque massivo de drones que matou quatro pessoas no domingo, segundo as autoridades. Com fumo a sair dos escombros, um homem foi visto agachado, segurando a mão de um corpo sem vida.

“Havia uma família, havia crianças,” disse Ihor Klymenko, comandante da equipa de resposta de emergência da Cruz Vermelha em Kharkiv. “Não sei como, mas as crianças estão vivas, graças a Deus, o homem está vivo. A mulher morreu, infelizmente.”



