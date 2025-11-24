Alterações às leis migratórias descem Portugal no ranking europeu de integração

As alterações às políticas migratórias e de integração em Portugal prejudicaram a avaliação comparativa no contexto internacional, embora o país ainda se mantenha um pouco acima da média comunitária, segundo um relatório apresentado esta segunda-feira.

As mudanças legislativas recentes, com novas limitações ao reagrupamento familiar e o alargamento do prazo de acesso à nacionalidade "colocam Portugal perante novos desafios e reforçam a necessidade de um debate informado sobre as políticas de integração", refere a atualização 2025 do Migration Integration Policy Index (Mipex, na sigla inglesa).

No ranking comparativo, são detetadas "quedas acentuadas em dois domínios estruturais das políticas de integração", nomeadamente em temas como a "nacionalidade (-52 pontos) e reagrupamento familiar (-33 pontos)".

No que respeita ao acesso à nacionalidade, o ranking indica que Portugal desceu de 86 para 34 pontos, posicionando-se agora abaixo da média europeia (44)" enquanto o alargamento dos prazos para reagrupamento familiar, motivou uma queda no índice, "de 93 para 60 pontos", sete pontos acima da média da UE.

"Apesar destas quedas, Portugal mantém a pontuação global acima da média europeia, embora com um perfil bastante mais desequilibrado do que nos ciclos anteriores", referem os autores.

"A integração dos imigrantes concretiza-se sobretudo ao nível local, onde se manifestam as necessidades quotidianas e onde a resposta institucional é mais imediata", sublinha a investigadora Lucinda Fonseca, que geriu o processo de avaliação da situação portuguesa.

Esta sessão pretendeu ser "um espaço de reflexão crítica, de diálogo informado e de construção de caminho", porque a "integração de imigrantes é um tema essencial para o país". O ranking Mipex é uma ferramenta que permite comparar políticas de integração entre mais de 50 países, comparando oito domínios de política pública.

O recuo de Portugal em áreas sensíveis deve ser entendido como um alerta, "mas também como uma oportunidade para reforçar políticas públicas, investir em capacidades locais e recentrar a integração como prioridade estratégica", referiu a geógrafa do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, Maria Lucinda Fonseca.