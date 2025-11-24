Ataque bombista em quartel militar mata três pessoas no Paquistão

24 nov, 2025 - 06:09 • Reuters
Três homens-bomba atacaram a sede de uma força paramilitar paquistanesa, esta segunda-feira, causando a morte a três pessoas e ferindo pelo menos cinco, segundo as autoridades paquistanesas.
Os agressores invadiram a sede da polícia de fronteira na cidade de Peshawar, antes de se explodirem dentro do complexo, informou a polícia local.
Três membros da força paramilitar foram mortos, avança Javed Iqbal, vice-comandante da força. Já as cinco pessoas feridas, incluindo dois membros das forças paramilitares, foram levadas para o Lady Reading Hospital, disse o porta-voz Mohammad Asim.
"O primeiro bombista suicida realizou um ataque na entrada principal da polícia e os outros entraram no complexo", conta um alto funcionário à Reuters, sob condição de anonimato, uma vez que não está autorizado a falar com a imprensa.
"As autoridades, incluindo o exército e a polícia, isolaram a área e estão a lidar cuidadosamente com a situação, pois suspeitamos que haja alguns terroristas dentro da sede", acrescentou o funcionário.
O quartel-general está localizado numa área densamente povoada de Peshawar, capital da província de Khyber Pakhtunkhwa.
"A estrada foi fechada ao trânsito e isolada pelo exército, pela polícia e por pessoal (de segurança)", disse Safdar Khan, um residente da zona, à Reuters.
Até ao momento, nenhum grupo militar reivindicou a autoria do ataque.