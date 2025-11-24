Centenas de pessoas reúnem-se no funeral do líder do Hezbollah

O cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, em Novembro de 2024, pretendia encerrar um ano de confrontos entre o Hezbollah e as forças israelitas, iniciado após o lançamento de rockets pelo grupo contra posições israelitas, um dia depois do ataque de 7 de Outubro de 2023 do seu aliado palestiniano Hamas.

“Não deixaremos as nossas armas, não deixaremos a nossa terra!”, gritavam os participantes. Altos responsáveis políticos do Hezbollah marcaram presença no funeral.

Durante o funeral, que percorreu ruas densamente povoadas nos subúrbios da capital libanesa, ecoaram cânticos contra Israel e os Estados Unidos. Ambos os países têm pressionado o Líbano a acelerar o desarmamento do Hezbollah, conforme estipulado no acordo de cessar-fogo de 2024.

O assassinato cirúrgico levado a cabo por Israel — operação que se tornara mais rara desde o cessar-fogo acordado no ano passado — ocorreu um dia após o Líbano assinalar o Dia da Independência e aumentou os receios de uma nova escalada militar israelita.

Centenas de pessoas reuniram-se esta segunda-feira nos subúrbios do sul de Beirute para prestar homenagem ao principal comandante militar do Hezbollah, Haytham Ali Tabtabai, e a outros quatro combatentes do grupo libanês mortos num ataque israelita na periferia da cidade no dia anterior.

Durante esse conflito, Israel matou o então líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, o seu sucessor previsto e grande parte da cúpula militar do grupo.

Tabtabai, de 57 anos, ascendeu rapidamente na hierarquia para ocupar funções deixadas vagas por comandantes mortos, segundo o exército israelita e uma fonte de segurança libanesa. Após a trégua, foi nomeado principal responsável militar do grupo e integrou o Conselho da Jihad, órgão responsável pelas operações militares.

Uma fonte de segurança libanesa afirmou que Israel parece agora estar a visar a “nova geração” do Hezbollah, depois de ter eliminado grande parte da liderança fundadora.

“Israel está a removê-los camada por camada”, disse um diplomata ocidental que trabalha no Líbano.

Ataques quase diários no Líbano

Israel tem levado a cabo ataques quase diários no Líbano desde as tréguas, alegando visar depósitos de armas, combatentes e esforços de reconstrução militar por parte do Hezbollah. Nas últimas semanas, intensificou os bombardeamentos.

“Quem levantar a mão contra Israel — a sua mão será cortada”, afirmou o ministro da Defesa israelita, Israel Katz. “O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e eu estamos determinados a continuar a política de máxima aplicação no Líbano e em todo o lado.”

Israel tem igualmente mantido vigilância intensiva sobre as atividades do Hezbollah através de drones de reconhecimento, segundo uma fonte de segurança libanesa. Na segunda-feira, drones israelitas sobrevoaram Beirute, o sul do Líbano e o Vale do Bekaa, a leste, acrescentou.

As capacidades avançadas de Israel têm inquietado os apoiantes do Hezbollah.

Malek Ayoub, analista militar reformado, afirmou ao canal Al Manar, do Hezbollah, que Israel poderá estar a utilizar tecnologia de reconhecimento facial para identificar figuras do grupo a partir das imagens televisivas do funeral de Tabtabai.

“A inteligência artificial pode identificar qualquer um desses rostos para construir o banco de alvos de Israel”, disse Ayoub.