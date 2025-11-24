David Cameron revela que teve cancro da próstata

David Cameron, antigo primeiro-ministro do Reino Unido, revelou que teve cancro da próstata.

Numa entrevista ao jornal "The Times", o político britânico revelou que a mulher convenceu-o a fazer uma consulta de prevenção, acabando por descobrir que sofria da doença.

O antigo líder do Partido Conservador conta que conseguiu receber tratamento atempado para o cancro mais comum entre homens britânicos, com cerca de 55 mil casos registados todos os anos.

"Não gosto de discutir a minha vida íntima, mas senti que que o devia fazer", referiu, explicando que, devido à sua notoriedade pública, "ia sentir-se mal" se não a usasse para apoiar uma maior consciencializaçãosobre o tema. "Vamos ser sinceros, os homens não são muito bons a falar da sua saúde. Tendemos a ignorar coisas", acrescentou.

"Fiz um scan. Ajudou-me a descobrir que tinha algo de errado. Deu-me uma oportunidade de lidar com isso", sublinhou, ainda.

David Cameron foi primeiro-ministro do Reino Unido entre 2010 e 2016. O seu mandato ficou marcado pelo referendo que aprovou o Brexit, o que levou à sua demissão do cargo. Mais tarde, voltou ao governo britânico, enquanto secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros.