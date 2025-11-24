Ouvir
Venezuela

"Estamos isolados". Portugueses e lusodescendentes apreensivos sobre tensões entre EUA e Venezuela

24 nov, 2025 - 17:10 • Pedro Mesquita

"​Tanto descendentes portugueses, como venezuelanos estão a querer sair antes que se entre num conflito armado com os EUA", contou à Renascença um empresário lusodescendente. Em causa, está preocupação com a "ameaça real" dos EUA perante o regime de Maduro.

Ouça aqui a entrevista a Denis Gonçalves, lusodescendente empresário que vive na Venezuela
Portugueses e lusodescendentes que vivem na Venezuela estão apreensivos perante as constantes ameaças e aumento da tensão entre a Casa Branca e o regime de Nicolas Maduro. Nas últimas semanas, as forças norte-americanas já vitimaram mais 80 pessoas em ataques aéreos e receia-se um cenário de guerra.

Após as autoridades aeronáuticas dos Estados Unidos da América (EUA) anunciarem a Venezuela como um "espaço aéreo não seguro", seis companhias aéreas decidiram cancelar no último sábado as ligações com Caracas, capital do país, incluindo os voos da empresa portuguesa TAP, da Ibéria e os da brasileira GOL.

O lusodescendente Denis Gonçalves diz-se muito preocupado com a pressão da administração Trump nos últimos meses. "Estamos em real ameaça pelo governo dos Estados Unidos da América", relatou à Renascença o empresário que vive na capital venezuelana.

"O governo norte-americano está a fazer pressão", admitiu.

Denis Gonçalves partilhou que "tanto descendentes portugueses, como venezuelanos estão a querer sair antes que se entre num conflito armado com os EUA".

"Estamos isolados". Com voos cancelados após uma recomendação emitida pela Federação de Aviação norte-americana, o lusodescendente espera que os países da União Europeia recuperem os voos internacionais e cooperem nesta nova fase de operações para derrubar Maduro. "Ninguém quer estar numa situação de guerra."

Questionado sobre a possibilidade de sair do país, Denis não tem certezas: "Sou empresário e tenho o meu pai aqui, já idoso, e custa-me a ideia de sair daqui."

Porém, caso o conflito escale, o lusodescendente admite o cenário de regressar à "nossa segunda casa", porque "obviamente que as condições não são as melhores" na Venezuela.

"A Madeira estará sempre disponível"

O diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa no arquipélago da Madeira, Sancho Gomes, confirmou à Renascença que a pressão norte-americana "está a dar muitos constrangimentos à população", mas garante que "a Madeira estará sempre disponível para receber os filhos da terra".

"Esta suspensão de voos merece a nossa maior atenção, porque temos uma comunidade de lusodescendentes de origem madeirense que estimamos que ronde entre as 350 a 400 mil pessoas."

Segundo Sancho Gomes, a ilha da Madeira recebeu cerca de 12 mil pessoas que vieram da Venezuela entre 2015 e 2020. O diretor aconselha que as comunidades se mantenham calmas e atentas, já que "não se sabe quanto tempo vão durar as ordens de cancelamento".

Contudo, Gomes insiste que não há sinais de que os lusodescendentes tencionam regressar a Portugal. "Conversei com vários membros da comunidade madeirense na Venezuela e dizem-me que há alguma apreensão com este alerta, mas as pessoas continuam a sua vida, nos trabalhos e os filhos nas escolas".

[Notícia atualizada às 18h20 para acrescentar declarações do diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa do arquipélago da Madeira, Sancho Gomes]

