"Estamos isolados". Portugueses e lusodescendentes apreensivos sobre tensões entre EUA e Venezuela

Portugueses e lusodescendentes que vivem na Venezuela estão apreensivos perante as constantes ameaças e aumento da tensão entre a Casa Branca e o regime de Nicolas Maduro. Nas últimas semanas, as forças norte-americanas já vitimaram mais 80 pessoas em ataques aéreos e receia-se um cenário de guerra.

Após as autoridades aeronáuticas dos Estados Unidos da América (EUA) anunciarem a Venezuela como um "espaço aéreo não seguro", seis companhias aéreas decidiram cancelar no último sábado as ligações com Caracas, capital do país, incluindo os voos da empresa portuguesa TAP, da Ibéria e os da brasileira GOL.

O lusodescendente Denis Gonçalves diz-se muito preocupado com a pressão da administração Trump nos últimos meses. "Estamos em real ameaça pelo governo dos Estados Unidos da América", relatou à Renascença o empresário que vive na capital venezuelana.

"O governo norte-americano está a fazer pressão", admitiu.