Venezuela

EUA classificam "Cartel de los Soles" venezuelano como um grupo terrorista

24 nov, 2025 - 22:24 • Reuters, com Redação

Governo do regime de Nicolás Maduro rejeitou o plano "ridículo" dos EUA e disse que o grupo é "inexistente", negando qualquer envolvimento em atividades criminosas do grupo venezuelano.

Os Estados Unidos da América (EUA) designaram formalmente esta segunda-feira o "Cartel de los Soles", ou Cartel dos Sóis, como um grupo terrorista venezuelano, pressionando, mais uma vez, o regime político da Venezuela.

Perante esta acusação, a administração Trump impôs novas sanções relacionadas com terrorismo à organização alegadamente liderada por Nicolás Maduro, membros de alto escalão das Forças Armadas e outros altos responsáveis venezuelanos. Em reação, o governo venezuelano rejeitou o plano "ridículo" dos EUA e disse que o grupo é "inexistente".

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, já tinha avisado no início deste mês que os EUA iriam classificar o "Cartel de los Soles", ou Cartel dos Sóis, como "organização terrorista estrangeira", devido ao alegado papel da rede na importação de drogas ilegais para os EUA.

Esta designação vai resultar numa "série de novas opções para os Estados Unidos", indicou o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, em entrevista a um canal norte-americano.

"Estamos isolados". Portugueses e lusodescendentes apreensivos sobre tensões entre EUA e Venezuela

Venezuela

"Estamos isolados". Portugueses e lusodescendentes apreensivos sobre tensões entre EUA e Venezuela

"​Tanto descendentes portugueses, como venezuelano(...)

Já Maduro enfrenta uma pressão crescente com o reforço militar de Trump nas Caraíbas, enquanto se lançam previsões de que estas acusações podem querer justificar uma futura ação militar.

Os EUA anunciaram no último sábado que estão a planear uma nova fase de operações e ataques aéreos que já vitimaram mais de 80 pessoas no largo da costa venezuelana e da costa pacífica da América Latina.

Funcionários norte-americanos da Casa Branca acusaram o "Cartel de los Soles" de trabalhar com o gangue venezuelano "Tren de Aragua" – também ligado por Washington a Maduro e já anteriormente designado como "terrorista" – para enviar narcóticos ilegais para os EUA.

EUA equacionam derrubar Maduro em nova fase de operações na Venezuela

Tensões EUA-Venezuela

EUA equacionam derrubar Maduro em nova fase de operações na Venezuela

Administração Trump intensifica a pressão sobre o (...)

Maduro e o governo venezuelano negam qualquer envolvimento em atividades criminosas e acusam os EUA de procurar uma mudança de regime motivada pelo desejo de controlar os recursos naturais da Venezuela, especialmente as vastas reservas de petróleo.

“Querem as reservas de petróleo e gás da Venezuela sem pagar. Querem o ouro da Venezuela. Querem os diamantes, o ferro, a bauxite. Querem os recursos naturais da Venezuela”, afirmou a ministra do Petróleo, Delcy Rodríguez, em declarações na televisão estatal.

Para o ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, Yvan Gil, apelidar o Cartel dos Sóis como terrorista é uma "invenção ridícula de Marco Rubio". É "uma mentira infame e vil para justificar uma intervenção ilegítima e ilegal contra a Venezuela".

