Fundação Humanitária de Gaza anuncia fim das operações

A controversa Fundação Humanitária de Gaza (FHG), organização sediada nos Estados Unidos da América e encarregada por Israel de distribuir alimentos na Faixa de Gaza, anunciou esta segunda-feira o encerramento das suas operações no enclave palestiniano.

"A Fundação Humanitária de Gaza anuncia a conclusão com sucesso da sua missão de emergência", afirmou a organização em comunicado, no qual referiu que as suas atividades ajudaram "a lançar as bases para o cessar-fogo" entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas, em vigor desde 10 de outubro.

A FHG é uma organização sem fins lucrativos composta por ex-militares norte-americanos, empresas de segurança privada e trabalhadores humanitários, que Israel encarregou das operações de ajuda humanitária no território, com o objetivo de que esta não caísse nas mãos do Hamas.

Segundo as Nações Unidas, que até ao cessar-fogo foram afastadas das suas atividades no enclave palestiniano, a FHG não operava de acordo com os princípios do direito internacional humanitário e os seus métodos resultaram em centenas de mortes.

Desde que a organização chegou à Faixa de Gaza, com três centros de operações no sul e outro no centro do território – substituindo 200 pontos da ONU – a distribuição rapidamente se transformou num caos, com os habitantes a aglomerarem-se nas instalações para obter alimentos, tornando-se frequentes cenas de violência ao serem repelidos.

A FHG não conseguiu satisfazer as necessidades dos palestinianos, o que levou à declaração de fome no verão por parte de um comité de peritos da ONU.