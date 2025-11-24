Fundação Humanitária de Gaza anuncia fim das operações

24 nov, 2025 - 23:12 • Lusa
A controversa Fundação Humanitária de Gaza (FHG), organização sediada nos Estados Unidos da América e encarregada por Israel de distribuir alimentos na Faixa de Gaza, anunciou esta segunda-feira o encerramento das suas operações no enclave palestiniano.
"A Fundação Humanitária de Gaza anuncia a conclusão com sucesso da sua missão de emergência", afirmou a organização em comunicado, no qual referiu que as suas atividades ajudaram "a lançar as bases para o cessar-fogo" entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas, em vigor desde 10 de outubro.
A FHG é uma organização sem fins lucrativos composta por ex-militares norte-americanos, empresas de segurança privada e trabalhadores humanitários, que Israel encarregou das operações de ajuda humanitária no território, com o objetivo de que esta não caísse nas mãos do Hamas.
Segundo as Nações Unidas, que até ao cessar-fogo foram afastadas das suas atividades no enclave palestiniano, a FHG não operava de acordo com os princípios do direito internacional humanitário e os seus métodos resultaram em centenas de mortes.
Desde que a organização chegou à Faixa de Gaza, com três centros de operações no sul e outro no centro do território – substituindo 200 pontos da ONU – a distribuição rapidamente se transformou num caos, com os habitantes a aglomerarem-se nas instalações para obter alimentos, tornando-se frequentes cenas de violência ao serem repelidos.
A FHG não conseguiu satisfazer as necessidades dos palestinianos, o que levou à declaração de fome no verão por parte de um comité de peritos da ONU.
A organização divulgou também esta segunda-feira um relatório do impacto do trabalho desenvolvido no enclave que, apesar dos episódios de desespero e morte nos centros de distribuição, descreveu como positivo e que superou os resultados anteriormente registados.
"Em resposta ao apelo do Presidente [norte-americano] Donald Trump para que a ajuda chegasse diretamente à população de Gaza, a FHG construiu um novo modelo a partir do zero: instalações seguras, pessoal local verificado, operações disciplinadas e entrega direta aos civis sem interferência do Hamas ou de outros atores", sustentou.
Segundo os seus cálculos, no final de maio, a FHG distribuiu mais de três milhões de caixas de alimentos, totalizando 187 milhões de refeições, além de mais de 5.600 toneladas de batatas e 1.300 toneladas de cebolas, bem como 1,1 milhões de suplementos a crianças subnutridas.
No entanto, como surgiu como um substituto do trabalho humanitário realizado pelas Nações Unidas, que o Governo israelita acusou repetidamente de conluio com militantes do Hamas, não existe uma forma transparente de verificar os dados fornecidos.
Em dois anos de conflito mais de 2.100 palestinianos morreram enquanto procuravam ajuda humanitária, incluindo aqueles que estavam perto dos centros da FHG ou a caminho dos mesmos, segundo as Nações Unidas.