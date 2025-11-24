Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futuro da Ucrânia debate-se esta segunda-feira em Luanda

24 nov, 2025 - 07:54 • Olímpia Mairos

Reunião informal dos líderes da União Europeia foi convocada por António Costa.

A+ / A-

O Presidente do Conselho Europeu, António Costa, acaba de convocar uma reunião informal dos líderes da União Europeia.

O encontro está previsto para as nove e meia, hora portuguesa e acontece horas depois dos encontros de Genebra entre as delegações norte-americana e ucraniana.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os líderes que não estarão presentes na cimeira foram convidados a participar por videoconferência, disse o porta-voz.

O encontro realizado, em Genebra, estabelece que um acordo futuro para a paz da Ucrânia, que será discutido entre Zelensky e Trump, terá de "respeitar integralmente a soberania da Ucrânia".

No comunicado conjunto partilhado na página da Casa Branca, a reunião é descrita como "altamente produtiva", com "progressos significativos", mas ainda sem um acordo final. Para já, está estabelecido que um acordo futuro terá de "respeitar integralmente a soberania da Ucrânia".

"As negociações demonstraram progressos significativos no sentido de alinhar posições e identificar os próximos passos. Reafirmaram que qualquer acordo futuro deve respeitar integralmente a soberania da Ucrânia e garantir uma paz justa e sustentável. Como resultado das discussões, as partes elaboraram um quadro de paz", refere a nota.

Antes da segunda reunião deste domingo entre EUA e Ucrânia, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio já tinha dito que a reunião na Suíça com representantes ucranianos tinha sido "a melhor até agora".

Ao mesmo tempo, representantes da União Europeia elaboraram um plano alternativo que elimina alguns dos pontos pró-Rússia da proposta inicial dos Estados Unidos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?