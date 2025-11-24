Futuro da Ucrânia debate-se esta segunda-feira em Luanda

O Presidente do Conselho Europeu, António Costa, acaba de convocar uma reunião informal dos líderes da União Europeia.

O encontro está previsto para as nove e meia, hora portuguesa e acontece horas depois dos encontros de Genebra entre as delegações norte-americana e ucraniana.

Os líderes que não estarão presentes na cimeira foram convidados a participar por videoconferência, disse o porta-voz.

O encontro realizado, em Genebra, estabelece que um acordo futuro para a paz da Ucrânia, que será discutido entre Zelensky e Trump, terá de "respeitar integralmente a soberania da Ucrânia".

No comunicado conjunto partilhado na página da Casa Branca, a reunião é descrita como "altamente produtiva", com "progressos significativos", mas ainda sem um acordo final. Para já, está estabelecido que um acordo futuro terá de "respeitar integralmente a soberania da Ucrânia".

"As negociações demonstraram progressos significativos no sentido de alinhar posições e identificar os próximos passos. Reafirmaram que qualquer acordo futuro deve respeitar integralmente a soberania da Ucrânia e garantir uma paz justa e sustentável. Como resultado das discussões, as partes elaboraram um quadro de paz", refere a nota.

Antes da segunda reunião deste domingo entre EUA e Ucrânia, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio já tinha dito que a reunião na Suíça com representantes ucranianos tinha sido "a melhor até agora".

Ao mesmo tempo, representantes da União Europeia elaboraram um plano alternativo que elimina alguns dos pontos pró-Rússia da proposta inicial dos Estados Unidos.