Juiz anula acusações contra Comey e Letitia James por nomeação ilegal de procuradora

O juiz federal Cameron Currie anulou as acusações criminais contra o ex-diretor do FBI, James Comey, e a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, alegando que a procuradora Lindsey Halligan não tinha competência legal para apresentar os processos. A notícia é avançada pelo “BBC” esta segunda-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Na decisão, o magistrado escreveu: "Concordo com o Sr. Comey que a tentativa do Procurador-Geral de instalar a Sra. Halligan como Procuradora interina para o Distrito Leste da Virgínia foi inválida."

A antiga advogada de Donald Trump, que nunca havia exercido funções como procuradora, foi nomeada a seu pedido, apesar de não reunir os requisitos legais para o cargo.

"Todas as ações decorrentes da nomeação defeituosa da Sra. Halligan, incluindo a obtenção e assinatura da acusação contra o Sr. Comey, foram exercícios ilegais de poder executivo e são, por este meio, anuladas," concluiu Currie.

As acusações agora invalidadas diziam respeito a processos distintos. James Comey foi acusado de falsas declarações ao Congresso e obstrução à justiça, relacionadas com uma audição em 2020 sobre as investigações do FBI à interferência russa nas eleições e ao uso de um servidor privado de e-mail por Hillary Clinton.

Letitia James enfrentava acusações de fraude bancária por, alegadamente, ter declarado como residência secundária uma casa que, segundo a acusação, era arrendada como investimento.

A defesa de ambos sempre negou as acusações. A juíza decidiu pela nulidade sem prejuízo, o que significa que o Departamento de Justiça poderá tentar apresentar novas acusações com outro procurador. No entanto, não está claro como tal poderá ocorrer, tendo em conta que os procuradores anteriores recusaram avançar por falta de provas.

A decisão representa um revés para Donald Trump, que tem sido acusado de utilizar o sistema judicial para perseguir opositores políticos.