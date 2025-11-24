Ouvir
Justiça brasileira confirma. Bolsonaro fica em prisão preventiva

24 nov, 2025 - 14:25 • Cristina Nascimento

Antigo presidente do Brasil, que tem estado em prisão domiciliária, foi detido no fim de semada depois de ter tentado tirar a pulseira eletrónica.

Três dos quatro juízes do Supremo Tribunal Federal brasileiro retificam a decisão tomada no fim de semana e mantém Jair Bolsonaro em prisão preventiva. A informação é avançada pela imprensa brasileira.

De acordo com as fontes citadas, a votação ainda decorre, mas, mesmo que o quarto juíz que está a avaliar o caso decida de outra forma, já é certa a manutenção da medida decretada pelo juíz Alexandre Moraes, no sábado.

O antigo presidente do Brasil foi detido depois de ter tentado tirar a pulseira eletrónica que usa desde julho deste ano.

A detenção de Bolsonaro aconteceu numa altura em que decorria uma vigília de apoio ao antigo presidente, junto de sua casa. As autoridades suspeitariam de que Bolsonaro aproveitaria a ocasião para fugir do país.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, mas recorreu da sentença. O antigo presidente do Brasil aguardava em prisão domiciliária por uma decisão desse recurso.

