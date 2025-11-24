"Não nos convém". Rússia rejeita alterações europeias ao plano de paz para a Ucrânia

A Rússia rejeitou esta segunda-feira as modificações introduzidas pelos países europeus ao plano de paz para a Ucrânia proposto pelos Estados Unidos da América (EUA). "Tomámos conhecimento do plano europeu que, à primeira vista, é absolutamente não construtivo, não nos convém", disse o conselheiro presidencial russo para os assuntos internacionais, Yuri Ushakov, citado pela agência de notícias espanhola EFE. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Apresentado na semana passada, o plano foi bem acolhido pelo Kremlin por contemplar grande parte das exigências que têm sido feitas pelo Presidente Vladimir Putin para acabar com a guerra. A presidência russa disse que o plano estava em linha com o que Putin discutiu com o homólogo norte-americano, Donald Trump, em agosto na cimeira do Alasca. O plano de Trump, que foi divulgado a meios de comunicação social norte-americanos, inclui a redução do exército para um máximo de 600 mil efetivos ou a cedência à Rússia de territórios que não foram conquistados militarmente por Moscovo. Vários dirigentes europeus consideraram o plano como uma base para negociar, mas defenderam que necessita de modificações ou, em todo o caso, de mais elaboração.

Delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos reuniram-se no fim de semana na cidade suíça de Genebra para discutir o plano, de que saiu uma nova proposta, cujos termos não foram divulgados. Citando meios de comunicação social ocidentais, a agência russa Ria Novosti noticiou que a União Europeia (UE) propôs que a Ucrânia mantivesse uma força de 800 mil efetivos, em vez dos 600 mil previstos no plano de Trump. "Segundo algumas fontes, o plano europeu inclui uma proibição do destacamento de forças da NATO na Ucrânia em tempo de paz, enquanto, segundo outras, a decisão sobre a presença de tropas estrangeiras permanece com Kiev", escreveu a Ria Novosti. Ushakov disse aos jornalistas que o Kremlin só conhece a versão inicial do plano de Trump. "Mas ninguém realizou quaisquer negociações específicas com representantes russos sobre este assunto", esclareceu o conselheiro de Putin para as questões de política internacional. O diplomata considerou lógico que os norte-americanos em seguida contactem Moscovo para "começar a discussão de maneira presencial". "Sabemos que há certos sinais nesse sentido, mas não existe um acordo concreto sobre um encontro entre representantes russos e norte-americanos", assinalou.