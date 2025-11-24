Ouvir
Manuel Poêjo Torres

Novo encontro entre Zelensky e Trump "pode ser uma reunião de onde sai uma paz"

24 nov, 2025 - 09:45 • Sérgio Costa , João Malheiro

Sobre a reunião em Geneva, deste domingo, entre oficiais norte-americanas e ucranianas, face a uma proposta inicial de paz "sem nexo", os dois lados "conseguiram chegar a um ponto de entendimento".

Ouça a opinião do especialista de assuntos internacionais da Renascença

Manuel Poêjo Torres acredita que um novo encontro entre Volodymyr Zelensky e Donald Trumpo pode resultar em "uma reunião de onde sai uma paz".

O especialista em assuntos internacionais da Renascença "pode ser excelente" e de onde poderá sair uma proposta de paz "que tem de ser aceite, necessariamente e obrigatoriamente, pela Rússia".

"A Rússia tem aproveitado sempre para fazer política à sua imagem. Neste momento, a Rússia só está interessada numa paz que justifique os seus objetivos políticos", considera.

Para Manuel Poêjo Torres, a guerra contra a Ucrânia tinha também como objetivo "enfraquecer" a União Europeia e as relações transatlânticas. Portanto, qualquer proposta que não vá ao encontro das expectativas do Kremlin, "garantidamente que teremos mais guerra".

"Para a Rússia não existe equilíbrios. O único equilíbrio para Putin é a manutenção da agressão ao agredido", aponta.

"O que importa concluir é que, no domingo, conseguiram a Ucrânia, os EUA e a União Europeia chegar a uma boa conclusão", acrescenta.

Este domingo, em comunicado conjunto partilhado na página da Casa Branca, a reunião foi descrita como "altamente produtiva", com "progressos significativos", mas ainda sem um acordo final. Para já, está estabelecido que um acordo futuro terá de "respeitar integralmente a soberania da Ucrânia".

O diálogo entre EUA e Ucrânia continua nos próximos dias, com Washington e Kiev a referirem que as decisões finais serão tomadas entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Na noite deste domingo, a agência Reuters avançou que estaria a ser agendada uma visita do presidente ucraniano à Casa Branca ainda esta semana.

