Pentágono investiga senador Mark Kelly por apelo à desobediência militar

24 nov, 2025 - 19:35 • Lusa

O Departamento de Defesa dos EUA está a investigar o senador democrata Mark Kelly, acusado de incitar militares a recusarem ordens. O caso envolve alegada violação da lei militar.

A+ / A-

O Departamento de Defesa norte-americano anunciou esta segunda-feira que está a investigar o senador democrata Mark Kelly por alegada violação da lei militar, após este ter participado num vídeo em que apelou aos militares para recusarem o cumprimento de ordens ilegais.

Num comunicado publicado nas redes sociais, o Pentágono citou legislação federal que permite a convocação de militares na reserva para o serviço ativo por ordem do secretário da Defesa, admitindo igualmente a possibilidade de julgamento em tribunal marcial ou a aplicação de medidas administrativas.

O Departamento de Defesa explicou que as declarações de Kelly, senador pelo estado do Arizona, podem ter interferido com a "lealdade, moral ou boa ordem e disciplina das Forças Armadas", sublinhando que foi iniciada uma averiguação exaustiva para determinar eventuais ações adicionais, incluindo a convocação do senador para serviço ativo.

Kelly, antigo piloto de caças da Marinha dos Estados Unidos e ex-astronauta, reformou-se com a patente de capitão.

O senador integrou o grupo de seis congressistas que, num vídeo divulgado na terça-feira da semana passada, se dirigiu "diretamente aos membros das Forças Armadas".

No vídeo, Kelly afirmava que os militares "podem recusar ordens ilegais", enquanto outros congressistas defendiam que as tropas devem proteger "as leis e a Constituição".

