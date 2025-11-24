Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 25 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Plano de paz: Zelensky vai discutir pontos sensíveis com Trump

24 nov, 2025 - 21:28 • Redação, com Reuters

Neste momento, restam apenas “um ou dois pontos de divergência”, afirma a Casa Branca.

A+ / A-

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta segunda-feira que um plano de paz atualmente em discussão com os Estados Unidos e a Europa já inclui “pontos corretos”, mas que as questões mais sensíveis serão tratadas diretamente com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

“Neste momento, depois das conversações em Genebra, há menos pontos — já não são 28 — e muitos elementos acertados foram incorporados neste quadro”, declarou Zelensky na sua mensagem vídeo diária.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“A nossa equipa apresentou hoje [segunda-feira] o novo projeto de medidas e esta é, de facto, a abordagem correta. As questões sensíveis, os pontos mais delicados, discutirei com o Presidente Trump.”

Zelensky considera que o Presidente russo, Vladimir Putin, "quer o reconhecimento legal do que roubou para acabar com o princípio da integridade territorial e a soberania, e esse é o principal problema”.

“E é fundamental apoiar os princípios em que se baseia a Europa, de que as fronteiras não podem ser alteradas à força, de que os criminosos de guerra não podem escapar à justiça e de que o agressor deve pagar pela guerra que iniciou”, salienta.

Por seu lado, a porta-voz da Casa Branca considera que os Estados Unidos e a Ucrânia mantiveram discussões produtivas sobre um possível acordo de paz.

Neste momento, restam apenas “um ou dois pontos de divergência”, sublinhou Karoline Leavitt.

Em declarações ao programa “The Story”, da Fox News, Leavitt adiantou que o Presidente norte-americano está optimista quanto à possibilidade de alcançar um acordo para terminar o conflito.

Moscovo rejeita proposta europeia

A Rússia rejeitou esta segunda-feira as modificações introduzidas pelos países europeus ao plano de paz para a Ucrânia proposto pelos Estados Unidos.

"Tomámos conhecimento do plano europeu que, à primeira vista, é absolutamente não construtivo, não nos convém", disse o conselheiro presidencial russo para os assuntos internacionais, Yuri Ushakov, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O plano de Trump, que foi divulgado a meios de comunicação social norte-americanos, inclui a redução do exército para um máximo de 600 mil efetivos ou a cedência à Rússia de territórios que não foram conquistados militarmente por Moscovo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 25 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?