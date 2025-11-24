Plano de paz: Zelensky vai discutir pontos sensíveis com Trump

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta segunda-feira que um plano de paz atualmente em discussão com os Estados Unidos e a Europa já inclui “pontos corretos”, mas que as questões mais sensíveis serão tratadas diretamente com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

“Neste momento, depois das conversações em Genebra, há menos pontos — já não são 28 — e muitos elementos acertados foram incorporados neste quadro”, declarou Zelensky na sua mensagem vídeo diária.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“A nossa equipa apresentou hoje [segunda-feira] o novo projeto de medidas e esta é, de facto, a abordagem correta. As questões sensíveis, os pontos mais delicados, discutirei com o Presidente Trump.”

Zelensky considera que o Presidente russo, Vladimir Putin, "quer o reconhecimento legal do que roubou para acabar com o princípio da integridade territorial e a soberania, e esse é o principal problema”.

“E é fundamental apoiar os princípios em que se baseia a Europa, de que as fronteiras não podem ser alteradas à força, de que os criminosos de guerra não podem escapar à justiça e de que o agressor deve pagar pela guerra que iniciou”, salienta.

Por seu lado, a porta-voz da Casa Branca considera que os Estados Unidos e a Ucrânia mantiveram discussões produtivas sobre um possível acordo de paz.

Neste momento, restam apenas “um ou dois pontos de divergência”, sublinhou Karoline Leavitt.

Em declarações ao programa “The Story”, da Fox News, Leavitt adiantou que o Presidente norte-americano está optimista quanto à possibilidade de alcançar um acordo para terminar o conflito.

Moscovo rejeita proposta europeia

A Rússia rejeitou esta segunda-feira as modificações introduzidas pelos países europeus ao plano de paz para a Ucrânia proposto pelos Estados Unidos.

"Tomámos conhecimento do plano europeu que, à primeira vista, é absolutamente não construtivo, não nos convém", disse o conselheiro presidencial russo para os assuntos internacionais, Yuri Ushakov, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O plano de Trump, que foi divulgado a meios de comunicação social norte-americanos, inclui a redução do exército para um máximo de 600 mil efetivos ou a cedência à Rússia de territórios que não foram conquistados militarmente por Moscovo.