Procurador-geral de Espanha demite-se após condenação do Supremo Tribunal

O procurador-geral de Espanha, Álvaro García Ortiz, apresentou a sua demissão esta segunda-feira através de uma carta enviada ao ministro da Justiça, após ter sido condenado a dois anos de suspensão do cargo.

Segundo o jornal El Español, na carta dirigida ao ministro da Justiça, Félix Bolaños, García Ortiz afirmou que renuncia ao cargo de procurador-geral em “profundo respeito pelas resoluções judiciais” e reconheceu que “chegou o momento de deixar o exercício de uma responsabilidade tão elevada”, na sequência da decisão do Supremo Tribunal.

Trata-se de um caso sem precedentes na história democrática espanhola, já que é a primeira vez que o chefe máximo do Ministério Público é levado a julgamento. García Ortiz foi condenado ao pagamento de uma multa de 7.200 euros e à proibição de exercer funções durante dois anos, conforme a sentença divulgada na quinta-feira pelo Supremo Tribunal.

O processo ganhou destaque e gerou intensa polémica política, uma vez que estava relacionado com uma investigação por fraude fiscal que envolvia o companheiro da presidente do governo regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular (PP, direita), tendo também implicações no governo central liderado pelo socialista Pedro Sánchez.

Durante o fim de semana, centenas de pessoas manifestaram-se em Madrid e em Santiago de Compostela em apoio a García Ortiz.

No domingo, o primeiro-ministro Pedro Sánchez expressou publicamente a sua confiança na inocência do procurador-geral e declarou discordar da decisão do Supremo Tribunal. As declarações foram feitas durante uma conferência de imprensa na África do Sul, à margem da cimeira do G20.