Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 24 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Procurador-geral de Espanha demite-se após condenação do Supremo Tribunal

24 nov, 2025 - 08:46 • Olímpia Mairos

Durante o fim de semana, centenas de pessoas manifestaram-se em Madrid e em Santiago de Compostela em apoio do Procurador García Ortiz.

A+ / A-

O procurador-geral de Espanha, Álvaro García Ortiz, apresentou a sua demissão esta segunda-feira através de uma carta enviada ao ministro da Justiça, após ter sido condenado a dois anos de suspensão do cargo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o jornal El Español, na carta dirigida ao ministro da Justiça, Félix Bolaños, García Ortiz afirmou que renuncia ao cargo de procurador-geral em “profundo respeito pelas resoluções judiciais” e reconheceu que “chegou o momento de deixar o exercício de uma responsabilidade tão elevada”, na sequência da decisão do Supremo Tribunal.

Trata-se de um caso sem precedentes na história democrática espanhola, já que é a primeira vez que o chefe máximo do Ministério Público é levado a julgamento. García Ortiz foi condenado ao pagamento de uma multa de 7.200 euros e à proibição de exercer funções durante dois anos, conforme a sentença divulgada na quinta-feira pelo Supremo Tribunal.

O processo ganhou destaque e gerou intensa polémica política, uma vez que estava relacionado com uma investigação por fraude fiscal que envolvia o companheiro da presidente do governo regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular (PP, direita), tendo também implicações no governo central liderado pelo socialista Pedro Sánchez.

Durante o fim de semana, centenas de pessoas manifestaram-se em Madrid e em Santiago de Compostela em apoio a García Ortiz.

No domingo, o primeiro-ministro Pedro Sánchez expressou publicamente a sua confiança na inocência do procurador-geral e declarou discordar da decisão do Supremo Tribunal. As declarações foram feitas durante uma conferência de imprensa na África do Sul, à margem da cimeira do G20.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 24 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?