Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Proteção digital reforçada: União Europeia cria mecanismo de denúncia de violações da lei da IA

24 nov, 2025 - 12:43 • Lusa

As denúncias são submetidas anonimamente em qualquer língua da UE e podem ser suportadas por documentos relevantes, tanto no momento da submissão inicial como durante a comunicação bidirecional com o Gabinete da IA através de uma caixa de entrada segura.

A+ / A-

A Comissão Europeia lançou esta segunda-feira um mecanismo de denúncia que fornecerá um canal para denúncias anónimas de suspeitas de violação da Lei da Inteligência Artificial (IA).

As denúncias, refere o executivo comunitário em comunicado, serão feitas diretamente ao Gabinete Europeu da IA da União Europeia (UE), o centro de especialização em IA na Comissão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O mecanismo de denúncia ('whistleblower tool') da Lei da IA é um canal seguro estabelecido pelo Gabinete Europeu da IA para indivíduos que desejem denunciar anonimamente potenciais violações das regras, contribuindo assim para o desenvolvimento seguro e transparente das tecnologias.

As denúncias são submetidas anonimamente em qualquer língua da UE e podem ser suportadas por documentos relevantes, tanto no momento da submissão inicial como durante a comunicação bidirecional com o Gabinete da IA através de uma caixa de entrada segura.

A Lei da IA visa promover a inovação e a adoção da IA na UE, ao mesmo tempo que aborda potenciais riscos para a saúde, a segurança e os direitos fundamentais das pessoas, e salvaguarda a democracia e o Estado de Direito.

"Ao reportarem informações sobre violações, os denunciantes podem apoiar o Gabinete na sua deteção precoce, contribuindo assim para o desenvolvimento seguro e transparente das tecnologias de IA", refere ainda o comunicado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?