Regresso de Taiwan à China é motivo de conversa entre Xi e Trump

24 nov, 2025 - 16:25 • Reuters

Desta vez, Xi e Trump falaram ao telefone. Os dois presidentes estiveram juntos na Coreia do Sul a 30 de outubro.

A+ / A-

"O regresso de Taiwan à China é uma parte fundamental da ordem internacional do pós-guerra". Xi Jinping disse-o a Donald Trump durante uma conversa telefónica entre os presidentes chinês e norte-americano, avançou a agência estatal chinesa Xinhua.

“A China e os Estados Unidos lutaram lado a lado contra o fascismo e o militarismo, e agora devem trabalhar juntos para salvaguardar os resultados da Segunda Guerra Mundial”, disse Xi, citado pela Xinhua.

Um responsável da Casa Branca confirmou que Trump e Xi falaram por telefone, mas não forneceu detalhes.

A China considera Taiwan parte do seu território e não exclui o uso da força para assumir o controlo da ilha, embora o governo de Taiwan rejeite a reivindicação de Pequim e afirme que apenas o povo de Taiwan pode decidir o seu futuro.

A China enfrenta a sua maior crise diplomática em anos com o Japão, depois de a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, ter afirmado este mês que um hipotético ataque chinês a Taiwan, democraticamente governada, poderia desencadear uma resposta militar de Tóquio.

Antes do telefonema desta segunda-feira, Xi e Trump reuniram-se na Coreia do Sul a 30 de outubro, após meses de tensões comerciais motivadas pelas políticas tarifárias de Trump. Desde então, a China retomou as compras de soja aos Estados Unidos e suspendeu as restrições alargadas às exportações de terras raras, enquanto os EUA reduziram em 10% as tarifas aplicadas à China.

Xi afirmou que as relações entre a China e os Estados Unidos estabilizaram e melhoraram desde o encontro.

“Os factos mostram novamente que a cooperação beneficia ambos os lados, enquanto a confrontação prejudica ambos”, disse a Trump, apelando aos dois países para manterem o impulso positivo e expandirem a cooperação.

Os dois líderes discutiram também a guerra na Ucrânia, com Xi a reiterar que a China apoia todos os esforços conducentes à paz, apelando a todas as partes para reduzirem as suas divergências.

