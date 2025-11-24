Ouvir
Trump vai à China em abril

24 nov, 2025 - 20:19 • Redação

Donald Trump aceitou o convite de Xi Jinping para visitar Pequim em abril de 2026. A decisão surgiu após uma chamada telefónica entre os dois líderes, marcada por temas sensíveis como Taiwan, Ucrânia e comércio agrícola.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira que vai visitar a China em abril do próximo ano, após ter recebido um convite formal do homólogo chinês, Xi Jinping.

A deslocação será a primeira visita oficial de Trump a Pequim desde o seu regresso à Casa Branca.

A decisão foi tomada na sequência de uma conversa telefónica entre os dois líderes, durante a qual discutiram questões como a guerra na Ucrânia, a exportação de precursores de fentanil pela China e o comércio de produtos agrícolas entre os dois países.

Regresso de Taiwan à China é motivo de conversa entre Xi e Trump

Diplomacia

Regresso de Taiwan à China é motivo de conversa entre Xi e Trump

Desta vez, Xi e Trump falaram ao telefone. Os dois(...)

“Foi uma chamada telefónica muito boa”, revelou Donald Trump numa publicação nas redes sociais. “Agora podemos focar-nos na visão de longo prazo.”

Segundo os media estatais chineses, a chamada incluiu uma reafirmação por parte de Xi Jinping da “posição de princípio” da China em relação a Taiwan, sublinhando que o retorno da ilha à soberania chinesa faz parte da ordem internacional do pós-guerra.

O tema, segundo Trump, não terá sido abordado no anterior encontro entre ambos na Coreia do Sul.

Na frente agrícola, a secretária da Agricultura dos EUA, Brooke Rollins, revelou que a China adquiriu cerca de 1,5 milhões de toneladas de soja norte-americana desde 1 de outubro, um número distante das 12 milhões de toneladas prometidas até ao final do ano.

“Temos ainda um longo caminho a percorrer”, disse Rollins, assegurando que “todos os sinais apontam para que o compromisso se mantenha”.

