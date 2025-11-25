Ouvir
China critica plano japonês de instalar mísseis em ilha próxima de Taiwan

25 nov, 2025 - 00:46 • Redação

Pequim acusa Tóquio de provocar confrontos com plano de instalar mísseis em ilha junto a Taiwan. Governo japonês defende medida como resposta defensiva. Taipei apoia decisão japonesa.

A China acusou o Japão de tentar "criar tensão regional e provocar confronto militar" com o seu plano de instalar mísseis numa ilha próxima de Taiwan, aumentando a crispação diplomática entre os dois países.

A crítica surge depois de o ministro da Defesa japonês, Shinjiro Koizumi, ter confirmado no domingo que os preparativos para o destacamento de uma unidade de mísseis terra-ar de médio alcance na ilha de Yonaguni, a cerca de 110 quilómetros da costa leste de Taiwan, estão “a avançar de forma constante”.

"As forças de direita no Japão estão... a conduzir o Japão e a região para o desastre", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, esta segunda-feira.

Pequim, acrescentou, "está determinada e tem capacidade para salvaguardar a sua soberania territorial nacional".

Tóquio justifica a medida como uma forma de reforçar a defesa da ilha, a mais ocidental do arquipélago japonês. "Acreditamos que ter esta unidade instalada reduzirá, na verdade, a probabilidade de um ataque armado contra o nosso país", afirmou Koizumi.

A ilha de Taiwan, que a China considera parte do seu território, continua a ser o centro da disputa. Em Taipei, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, Francois Wu, disse que o Japão tem direito a defender o seu território e que a medida "é, basicamente, útil para manter a segurança no Estreito de Taiwan".

