  • 26 nov, 2025
Tailândia

Cremação interrompida depois de se ouvirem batidas no caixão de mulher

25 nov, 2025 - 21:24 • Redação

Irmão da mulher acamada entregou o caixão a um templo budista sem qualquer certificado de óbito. "Vi a mulher a abrir ligeiramente os olhos e a bater na lateral do caixão", contou o gerente do edifício religioso.

Prestes a ser cremada num templo budista nos arredores de Banguecoque, na Tailândia, uma mulher de 65 anos começou a bater no caixão e foi encontrada viva pelos funcionários neste domingo, avançou o jornal "Bangkok Post".

O gerente do templo Wat Rat Prakongtham, Pairat Soodthoop, contou à agência de notícias Associated Press que ficou "assustado" ao ouvir uma "leve batida" vinda do caixão. "Vi a mulher a abrir ligeiramente os olhos e a bater na lateral do caixão."

O irmão da mulher disse que as autoridades locais declararam a morte da irmã, mas o gerente do templo tailandês revelou que o irmão não tinha certificado de óbito. Enquanto Soodthoop explicava ao irmão como obter o comprovativo, ouviram-se barulhos do caixão.

O templo contactou, de imediato, a emergência médica local e as equipas médicas confirmaram um episódio grave de hipoglicemia. Ou seja, os níveis de açúcar no sangue ficaram demasiado baixos.

A mulher estava acamada há três anos com o apoio do irmão cuidador e, segundo o próprio, parecia que tinha deixado de respirar. Porém, os médicos descartaram qualquer episódio de insuficiência respiratória ou paragem cardíaca.

A família viajou quase 500 quilómetros para a cremação.

