Crianças retiradas dos pais por viverem na floresta. Meloni apoia família

25 nov, 2025 - 19:55 • Redação
Uma vida idílica com uma casa de pedra na floresta com cavalos, galinhas e burros: este era o sonho vivido por um casal anglo-australiano com três filhos numa comuna italiana da floresta em Palmoli, a quase 200 quilómetros de Nápoles.
Porém, a "família neo-rural" enfrenta um suspensão da custódia parental após a hospitalização dos três filhos por intoxicação ao ingerirem cogumelos venenosos em abril do ano passado, avançou o jornal italiano "Corriere Della Sera".
A família quebrou a regra, saiu da casa que comprou em 2021 e dirigiu-se à unidade médica da cidade. Desde então, as autoridades investigaram a rotina familiar alternativa para os moldes da sociedade atual que vivia num edifício não declarado como habitável.
"Os membros da família não têm interações sociais, instalações de água nem eletricidade, casas de banho e as crianças não frequentam a escola", leu-se em tribunal, sendo decretado um acesso limitado dos pais às crianças.
O advogado da família esclareceu que aquecem a casa com lareiras, utilizam painéis solares para iluminação e optam por água do poço para evitar microplásticos e custos da canalizada. Já a casa de banho é exterior, com uma sanita de compostagem.
Os pais, a ex-professora de equitação e "life coach" australiana Catherina Birminghan, de 45 anos, e o ex-chef britânico Nathan Trevallion, de 51 anos, ouviram os juízes ordenar que a menina de oito anos e os dois irmãos fossem colocados numa família de acolhimento depois de recusarem cuidados médicos com mais frequência.
Porém, o advogado da família ainda conseguiu que a mãe viva junto com os filhos numa casa de abrigo a 30 quilómetros da floresta, embora com algumas restrições.
@thetelegraph 🇮🇹Nathan Trevallion and his family live ‘off-grid’ in an Italian farmhouse but social services accuse the couple of ‘parental negligence’ The Italian authorities, have taken a dim view of the Anglo-Australian family’s back-to-basics lifestyle – so much so that they are threatening to take the children away and place them in care. “The threat of that... you have no idea of the anxiety, the night tremors that we wake up with, the anxiety attacks and everything. That’s the worst fear of any parent.” “As a mother, I don’t even want to think about it. But they do not have the right to take our children and that is why we are standing strong,” Catherine, 45, told The Telegraph. 🔗 Read the full story in bio #italy #wildernesssurvival #italytravel #brits #expats ♬ original sound - The Telegraph
"Eles estão felizes, cheiram bem, são bem educados e bem alimentados. Porquê quebrar esse laço?", questionou o pai. Em entrevista ao jornal italiano, Nathan Trevallion descreveu a situação como um "pesadelo" e prometeu "lutar contra a decisão dos inspetores e assistentes sociais" para recuperar a guarda das crianças.
"Estou destruído. Quando volto para a cabana e fico completamente sozinho, em silêncio, acho que tudo isso é uma grande injustiça." Já a mãe tem ordens para não falar com a comunicação social para não colocar em risco a vida e privacidade dos filhos.
No entanto, a discussão está aberta na Itália com uma petição online "Salvemos a família que vive na floresta", que já ultrapassou as 150 mil assinaturas. Os assinantes reivindicam o regresso das crianças "muito amáveis" à casa da floresta com "animais também muito queridos" e pais que "amam a Itália e os italianos".
Até receberam apoio da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que encaminhou queixas ao ministro da Justiça italiana, bem como a preocupação do "vice" Matteo Salvini, criticando a decisão do tribunal. "Este é um sequestro de três crianças tiradas de uma mãe e de um pai de forma indigna, preocupante, perigosa e vergonhosa", afirmou o vice-primeiro-ministro italiano.
O presidente da Câmara de Palmoli, Giuseppe Masciulli, censurou a decisão do tribunal: "Sou pai e fiquei profundamente chocado com a situação". Contudo, reconheceu que a situação poderia ter sido resolvida caso os pais aceitassem remodelar a casa e melhorar as condições de higiene desde o princípio. No entanto, os pais recusam inscrever os filhos numa escola.
Em reação, a Associação Nacional de Magistrados condena o posicionamento destas figuras políticas. "A instrumentalização de certa forma política sobre o que está a acontecer parece, na nossa opinião, estar em nítido contraste com o respeito aos direitos dos menores."
Para o tribunal italiano, a casa representava um "perigo à integridade física dos menores devido à condições da casa e a ausência de segurança em situações de risco sísmico e sem qualquer equipamento para prevenção de incêndios". Por isso, nestes dias as crianças estão a realizar uma série de exames médicos, verificar vacinas e avaliações psicológicas.
"Vejo muita solidariedade ao redor, muitas pessoas que nos amam." O pai mantém a esperança e diz-se feliz pelo apoio, mas anseia pelo regresso das crianças à casa de pedra: "Os meus filhos sentem falta de tudo, até dos nossos animais".