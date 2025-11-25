​Detidas mais quatro pessoas suspeitas de estarem ligadas ao roubo do Louvre

A polícia francesa deteve mais quatro pessoas alegadamente relacionadas com o roubo de joias no Museu do Louvre. Com estas novas detenções, sobe para 11 o número de pessoas detidas pela polícia suspeitas de estarem ligadas ao caso.

Segundo a procuradoria, são dois homens e duas mulheres, com idades entre os 31 e s 40 anos, os quatro foram detidos em Paris. Um deles terá sido um dos quatro protagonistas do assalto.

Ainda de acordo com a imprensa francesa, o homem já era conhecido das autoridades policiais.

O roubo aconteceu a 19 de outubro, em plena luz do dia, e até ao momento não há informações sobre a localização das joias roubadas, avaliadas em cerca de 100 milhões de euros. Os autores do assalto entraram através de uma janela no andar superior e roubaram as peças na sala Apolo.

Entre as oito peças roubadas encontram-se uma tiara e brincos pertencentes a rainhas do início do século XIX, nomeadamente Maria Amélia e Hortênsia de Beauharnais.

A coroa da Imperatriz Eugénia foi encontrada caída no exterior do museu, presumivelmente deixada para trás durante a fuga.