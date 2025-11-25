​Estados Unidos e Rússia em Abu Dhabi para negociações de paz na Ucrânia

O secretário do Exército dos Estados Unidos da América, Dan Driscoll, e as autoridades russas estiveram em negociações não anunciadas em Abu Dhabi para tentar chegar a um acordo de paz na Ucrânia.

A notícia é avançada pela Agência Reuters. Segundo a agência, a iniciativa partiu do gabinete de Donald Trump e prevê a realização de novas reuniões esta terça-feira.

As negociações ocorrem num momento em que autoridades americanas e ucranianas procuram diminuir as divergências sobre um plano de paz, com questões centrais ainda não resolvidas e com a Ucrânia a recear ser forçada a aceitar um acordo em grande parte nos termos do Kremlin.

A natureza exata das negociações em Abu Dhabi, confirmadas à Reuters por uma autoridade americana, não ficou imediatamente clara, e não se sabia quem fazia parte da delegação russa. O funcionário norte-americano acrescentou que Driscoll, que se destacou como o principal responsável pelos esforços diplomáticos dos EUA, também deveria reunir-se com autoridades ucranianas enquanto estivesse em Abu Dhabi.

A política dos EUA em relação à guerra na Ucrânia tem oscilado nos últimos meses.

Uma cimeira organizada à pressa entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin no Alasca, em agosto, gerou preocupações em Kiev e nas capitais europeias de que Washington pudesse aceitar muitas das exigências russas, mas acabou por resultar numa maior pressão dos EUA sobre a Rússia.

A mais recente proposta de paz dos EUA, um plano de 28 pontos que surgiu na semana passada, apanhou muitos no governo dos EUA, em Kiev e na Europa desprevenidos e suscitou novas preocupações de que a administração Trump possa estar disposta a pressionar a Ucrânia a assinar um acordo de paz fortemente inclinado para Moscovo.

O plano exigiria que Kiev cedesse mais território, aceitasse restrições às suas forças armadas e se comprometesse a nunca aderir à NATO, condições que Kiev tem rejeitado.

Na segunda-feira, Zelensky disse que o último plano de paz proposto incorporou pontos “corretos” após as negociações do fim de semana em Genebra, mas que questões delicadas ainda precisavam ser discutidas com Trump.

“A partir de agora, depois de Genebra, há menos pontos, já não são 28, e muitos elementos corretos foram incorporados neste quadro”, disse o presidente ucraniano no seu discurso noturno em vídeo. Zelensky disse ainda que o processo de elaboração de um documento final seria difícil.

Já o Kremlin disse ainda ter nada a dizer sobre as notícias da reunião em Abu Dhabi.