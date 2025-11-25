Ouvir
Guerra na Ucrânia

Europa pede pressão sobre a Rússia, Trump confiante num acordo

25 nov, 2025 - 19:06 • Ricardo Vieira, com Reuters

Presidente ucraniano está pronto para um quadro apoiado pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra com a Rússia.

Os líderes dos países europeus que apoiam a Ucrânia apela aos Estados Unidos que mantenha a pressão sobre a Rússia num altura em que está em cima da mesa um plano de paz.

A chamada “coligação de vontades” insistiu esta terça-feira, numa videoconferência com o secretário norte-americano, Marco Rubio, na manutenção das sanções sobre a Rússia, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“Dado que a pressão continua a ser a única linguagem a que a Rússia responde, iremos prosseguir o seu reforço até existir uma vontade genuína de avançar por um caminho credível rumo à paz”, escreveu Von der Leyen na rede social X.

A presidente da Comissão Europeia acrescentou que a coligação continuará a apoiar a Ucrânia e que um ponto central das negociações é o financiamento ao país, incluindo a utilização de ativos soberanos russos congelados.

Na reunião, copresidida pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, e pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, os líderes decidiram criar uma força-tarefa entre os Estados Unidos e os países da coligação para “consolidar” essas garantias de segurança.

"Vamos chegar lá"

Já o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta terça-feira acreditar que um acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia está “muito perto”, mas não avançou quaisquer detalhes, limitando-se a dizer, num evento na Casa Branca: "Vamos chegar lá."

Horas antes, um responsável ucraniano tinha sinalizado apoio ao quadro de um acordo de paz com a Rússia, embora reconhecendo que alguns pontos sensíveis ainda precisam de ser resolvidos.

Por seu lado, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta terça-feira que a Ucrânia está pronta para avançar com um quadro apoiado pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra com a Rússia e discutir os pontos em disputa com o Presidente norte-americano, Donald Trump, em conversações que, disse, devem incluir os aliados europeus.

Num discurso dirigido aos chamados aliados da "coligação de vontades", citado pela agência Reuters, Zelensky instou os líderes europeus a definir um quadro para o envio de uma “força de reafirmação” para a Ucrânia e a manter o apoio a Kiev enquanto Moscovo não der sinais de querer pôr termo à invasão.

“Acreditamos firmemente que as decisões de segurança sobre a Ucrânia devem incluir a Ucrânia, e que as decisões de segurança sobre a Europa devem incluir a Europa... Porque, quando algo é decidido nas costas de um país ou do seu povo, há sempre um elevado risco de simplesmente não funcionar”, declarou Zelensky, de acordo com o texto do seu discurso.

