Homem disfarça-se de mãe falecida para receber pensão

25 nov, 2025 - 23:03

De baton, brincos e uma peruca, levantou milhares de euros da pensão da mãe. Mas falhou um pormenor: o pescoço e a voz que "de vez em quando escapava algumas notas masculinas".

Um homem italiano, de 56 anos, está a ser investigado por fraude de subsídios e ocultação de cadáver depois de, alegadamente, se ter disfarçado como a mãe falecida para receber a sua pensão, avançou o jornal italiano "Corriere Della Sera".

Em vez de comunicar o óbito, o filho escondeu o corpo mumificado da mãe em casa, desde 2022. O caso aconteceu na comuna de Borgo Virgilio, na Lombardia.

De baton, rímel, brincos e até uma peruca com um penteado tal como a mãe fazia, o enfermeiro desempregado foi reclamar milhares de euros em pagamentos do subsídio de pensão após a morte da mãe com 85 anos. Por ano, recebia um rendimento de 53 mil euros e era alegado dono de três propriedades.

O disfarce e o esquema foram descobertos no início deste mês, quando foi renovar o cartão de identificação da mãe na autarquia local. Apesar da maquilhagem e vestimentas de mulher, falhou um pormenor: o pescoço e a voz.

As rugas do pescoço "pareciam estranhas" e, mesmo tentando imitar a voz feminina da mãe, "de vez em quando escapavam-se algumas notas masculinas", contou o presidente da câmara, Francesco Aporti, ao jornal italiano.

As autoridades compararam as fotografias, decidiram inspecionar a casa do homem e encontraram o corpo escondido na lavandaria.

Esta não é a primeira vez na Itália que o corpo de um pensionista é escondido pelos filhos como, por exemplo, em 2023 quando um homem guardou o corpo da mãe em casa durante cinco anos.

